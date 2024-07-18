Белорусов в поликлиниках лечат пиявками и «чудодейственным светом» 18.07.2024, 9:22

Процветает шарлатанство.

Статьи на официальных сайтах белорусских учреждений здравоохранения наглядно демонстрируют уровень профессионализма, который сегодня позволяет себе белорусская медицина. «Белые халаты» изучили статьи на официальной интернет-странице Первой поликлиники Центрального района Минска.

В разделе «Платные услуги», подкатегории «нетрадиционная медицина», мы увидим предложение пройти гирудотерапию. Говоря простым языком, это лечение методом воздействия пиявок на организм. В современной медицине применение пиявок остается признанным инструментом, но, по сути, единственным доказанным лечебным эффектом от их воздействия является уменьшение свертываемости крови, что происходит из-за антикоагулянта гирудин, содержащегося в их слюне. Отметим, фармакология сегодня находится на уровне, позволяющем получить антикоагулянты медикаментозно, а не через слюну пиявок, что значительно точнее и безопаснее.

Применение же пиявок чревато различными аллергическими реакциями, развитием красного плоского лишая, избыточным кровотечением и появлением рубцов на месте укусов. Иногда пиявки применяют для лечения гематом после косметических операций или операций на грудной клетке, но в этих случаях описана очень высокая по современным меркам частота осложнений. Более чем у 20% пациентов после пластических операций на лице и более чем у 80% пациентов после реконструктивных операций на груди.

Но на сайте поликлиники на целительные свойства пиявок смотрят значительно шире. Утверждается, что они усиливают защитные свойства организма, повышают иммунитет, имеют противоотечное, противовоспалительное, расшлаковывающее, питательное и омолаживающее воздействие. Можно спорить отдельно по каждому пункту этого списка, но нас интересует как с медицинской точки зрения трактуются «шлаки» и в чем заключается механизм избавления от них. Стоит такая услуга 18 рублей 91 копейку.

Еще один вид терапии, который «Белые халаты» осмелились поставить под сомнение, — использование аппарата «биоптрон». В статье об этом приборе написано: он излучает поляризованный свет, который имеет, поистине, чудодейственные свойства. Например, улучшает обменные процессы и повышает иммунитет. Также его предлагают использовать при острых и хронических заболеваниях дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, боли в голове, мышцах и суставах, грибковых заболеваниях, псориазе, нейродермитах, аллергиях, радикулите, грыжах межпозвоночных дисков… Также чудо-свет имеет «антивозрастной эффект», говоря простым языком, буквально омолаживает и даже помогает справиться с весенней усталостью, астенией, депрессией.

Лампочка, светящая через поляризационный фильтр, судя по написанному, помогает от полусотни разных болезней, лечением которых занимаются десяток специалистов. Причем — совсем недорого, всего 2 рубля 37 копеек за сеанс.

Посмотрите, что говорит о биоптроне известный популяризатор медицинской науки доктор Комаровский: «Эффективность биоптрона — это эффект плацебо, это спасительная вера в исцеление. Вера очень эффективная, что подтверждает многолетний опыт применения гомеопатии. При этом для закрепления веры и повышения эффективности «лечения» очень важно, чтобы прибор стоил дорого. С биоптроном тут все в порядке и неудивительно, что человеку, заплатившему 500$ (повезло, была распродажа) за целительный прибор, трудно потом признать себя обманутым».

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