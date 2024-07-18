«Теперь я понял, почему у нас возле магазина каждое утро сомелье стоят» 8 18.07.2024, 9:37

8,354

Блогер сравнил белорусское и испанское вино.

Один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, в котором сравнил белорусское и испанское вино. Так, в соревновании приняли участие «Ягодный ноктюрн» и Tejar Viejo. Попробовав вино отечественного производства, блогер подчеркнул, что его «аромат встречается издалека», а чтобы раскрыть полноту вкуса, напиток нужно «поболтать во рту», пишет telegraf.news.

После этого автор видео предложил дополнить вкусовые ощущения с помощью плавленного сырка «Орбита», благодаря которому он почувствовал «толстокожие сорта винограда». Что касается испанского вина, мужчина подчеркнул: «В нём достаточно закрытый аромат и явно ощущается запах спирта». Попробовав, ему не понравилась «чрезмерная кислота», и блогер сделал однозначный вывод: выиграла Беларусь.

Очевидно, мужчина снимал ролик не на полном серьёзе: это подтверждает едва уловимый смех за кадром. Однако, судя по комментариям, поняли это не все. Так, одна из подписчиц социальной сети написала: «Реально белорусское вино лучше испанского? Где такой сорт можно купить? И какая цена?» В обсуждении не растерялись и тут же ответили, что «это прикол».

«Эх, это вы «Крыжачок» не застали! Там аромат раскрывается ещё из закупоренной бутылки!» — со знанием дела прокомментировал кто-то из белорусов. Другой дополнил:

«От белорусского вина поджелудочная растворяется».

«Ребята на ступеньках возле магазина бомжеватого вида проведут вам полный ликбез. Они в этих яблочно-червячных ароматах — спецы», — написал под видео ещё кто-то из пользователей соцсети.

«Самое главное, сыр правильно подобрал. Сразу видно: потомственный сомелье!» — поделился мнением очередной подписчик TikTok.

«Зачем? Они же сейчас цену поднимут, и мне с сантехниками придётся расплачиваться испанской кислятиной», — написала белоруска. Другая тут же добавила:

«Ягодный ноктюрн»… Вдумайтесь только. Да там за одни названия все премии мира можно отдать. «Осенняя мелодия», «Логойский тракт», «Жалейка»…

«А-а-а-а, теперь я понял, почему у нас возле магазина каждое утро сомелье стоят», — прокомментировал ещё кто-то.

«Ароматы спирта из картошки, выращенной в южных районах Беларуси, прекрасно раскрываются, если закусывать ливеркой», — явно с сознанием дела написал ещё один пользователь соцсети.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com