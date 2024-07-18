«Теперь я понял, почему у нас возле магазина каждое утро сомелье стоят»8
- 18.07.2024, 9:37
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Блогер сравнил белорусское и испанское вино.
Один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, в котором сравнил белорусское и испанское вино. Так, в соревновании приняли участие «Ягодный ноктюрн» и Tejar Viejo. Попробовав вино отечественного производства, блогер подчеркнул, что его «аромат встречается издалека», а чтобы раскрыть полноту вкуса, напиток нужно «поболтать во рту», пишет telegraf.news.
После этого автор видео предложил дополнить вкусовые ощущения с помощью плавленного сырка «Орбита», благодаря которому он почувствовал «толстокожие сорта винограда». Что касается испанского вина, мужчина подчеркнул: «В нём достаточно закрытый аромат и явно ощущается запах спирта». Попробовав, ему не понравилась «чрезмерная кислота», и блогер сделал однозначный вывод: выиграла Беларусь.
Очевидно, мужчина снимал ролик не на полном серьёзе: это подтверждает едва уловимый смех за кадром. Однако, судя по комментариям, поняли это не все. Так, одна из подписчиц социальной сети написала: «Реально белорусское вино лучше испанского? Где такой сорт можно купить? И какая цена?» В обсуждении не растерялись и тут же ответили, что «это прикол».
«Эх, это вы «Крыжачок» не застали! Там аромат раскрывается ещё из закупоренной бутылки!» — со знанием дела прокомментировал кто-то из белорусов. Другой дополнил:
@moorozoff
Винный батл Беларусь 🔥Испания♬ оригинальный звук - MoorozOff
«От белорусского вина поджелудочная растворяется».
«Ребята на ступеньках возле магазина бомжеватого вида проведут вам полный ликбез. Они в этих яблочно-червячных ароматах — спецы», — написал под видео ещё кто-то из пользователей соцсети.
«Самое главное, сыр правильно подобрал. Сразу видно: потомственный сомелье!» — поделился мнением очередной подписчик TikTok.
«Зачем? Они же сейчас цену поднимут, и мне с сантехниками придётся расплачиваться испанской кислятиной», — написала белоруска. Другая тут же добавила:
«Ягодный ноктюрн»… Вдумайтесь только. Да там за одни названия все премии мира можно отдать. «Осенняя мелодия», «Логойский тракт», «Жалейка»…
«А-а-а-а, теперь я понял, почему у нас возле магазина каждое утро сомелье стоят», — прокомментировал ещё кто-то.
«Ароматы спирта из картошки, выращенной в южных районах Беларуси, прекрасно раскрываются, если закусывать ливеркой», — явно с сознанием дела написал ещё один пользователь соцсети.