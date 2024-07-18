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Министр экономики Беларуси нашел неожиданного виновника подорожания картофеля

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  • 18.07.2024, 9:54
  • 4,318
Министр экономики Беларуси нашел неожиданного виновника подорожания картофеля

Цены на корнеплод выросли на 109%.

Белстат опубликовал свежую статистику за июнь об изменении цен на товары и услуги в нашей стране. Рекордное подорожание показал картофель — цены на корнеплод выросли аж на 109%.

Первый заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун обвинил в этом молодой картофель, особенно – азербайджанский.

«Цены на картошку наделали много шума. Однако напомню, в этот период происходит изменение ассортимента: старый картофель, который мы ели в течение всей зимы, уходит, появляется новый. В конце апреля или мае у нас традиционно появлялась египетская картошка, в этом году она не появилась. Импортный молодой картофель появился только позже, и то не египетский, а азербайджанский. Естественно, все сразу заметили разницу цен», – рассказал БелТА Картун.

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