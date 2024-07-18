Над секретной тренировочной базой ВСУ в Германии появились подозрительные дроны

Над секретной тренировочной базой ВСУ в Германии появились подозрительные дроны2
- 18.07.2024, 9:57
- 2,078
Возможно, они связаны с РФ.
Над секретной базой за пределами Берлина, где сотни украинских военных обучаются тактике городского боя, появились таинственные беспилотники.
Об этом говорится в материале Politico.
По словам подполковника Бундесвера Роланда Бескера, по меньшей мере некоторые из этих БПЛА управляются с недружественными намерениями. При этом командование решило реагировать на появление неопознанных летающих объектов следующим образом: украинским военным приказано включить потенциально вражеские беспилотники в свою подготовку с учетом того, что на фронте им предстоит столкнуться с российскими дронами.
«Хотя в день визита Politico небо было чистым от дронов, украинские войска то и дело поглядывали вверх, устремляясь к импровизированным окопам под какофонией пулеметного огня и гранат (все холостые)», — сказано в статье.
Подавлять БПЛА — задача непростая, поскольку невозможно заблокировать все частоты, предупреждают немецкие офицеры.
Хотя подполковник не может быть полностью уверен, что таинственные дроны связаны с Россией, есть подозрение, что это часть усилий Кремля по дестабилизации западных союзников, оказывающих военную помощь Украине.