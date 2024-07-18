Запад игнорирует Лукашенко 2 18.07.2024, 10:03

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На подмигивания диктатора никто не реагирует.

Александр Лукашенко сокрушается, что предлагает Польше и Литве урегулировать отношения, но не может найти взаимности. Почему «моя твоя не понимать» не только в конкретных вопросах, но и в целом. Правитель Беларуси помнит, как, несмотря на все его художества, Запад со временем менял гнев на принятие, после чего в отношениях наступало потепление. Так было неоднократно, и, судя по всему, Лукашенко удивлен тем, что на сей раз хотя бы Евросоюз до сих пор не перешел даже к стадии торга.

«Салідарнасці» известно, что МИД еще при Сергее Алейнике пытался предложить Европе ряд инициатив, направленных на улучшение отношений. Но не получил вообще никакого ответа.

Как видит ситуацию Запад

Есть две главные причины, почему на «подмигивание» белорусских дипломатов никто не отреагировал.

Первая: Александр Лукашенко стал супертоксичной персоной еще в 2020 году по факту жестоких репрессий в отношении тех, кто протестовал против фальсификации результатов президентских выборов. После того, как приехавший в Минск в январе 2021-го тогдашний руководитель международной федерации хоккея Рене Фазель подвергся уничтожающей критике в прессе, мало у кого осталось желание разговаривать с официальным Минском.

Но то были только цветочки. Ягодки поспели позже: в виде посадки обманным путем самолета Ryanair ради захвата Романа Протасевича и Софьи Сапеги, организации миграционного кризиса на восточных рубежах Евросоюза и помощи России в войне против Украины.

Стоит добавить, что и репрессии, и кризис на границе, и соучастие в агрессии продолжаются. В этих условиях инициативы типа безвиза для граждан 35 стран Евросоюза, которые могли вызывать энтузиазм у Запада еще лет 5 назад, теперь им вообще не воспринимаются.

Впрочем, есть и второй фактор, даже более весомый, чем первый, – сомнения (мягко говоря) в том, что Лукашенко сохраняет субъектность. Опытный дипломат одного из ведущих государств ЕС сказал «Салідарнасці» в приватной беседе: «Беларусь сейчас воспринимается как задний двор России».

При таком раскладе на Западе просто не видят смысла пытаться о чем-то договариваться с представителями Лукашенко.

Глазами Лукашенко

Можно с уверенностью говорить, что правитель Беларуси (а, значит, и его подчиненные) смотрит на ситуацию радикально иначе. Попробуем реконструировать его взгляд.

Лукашенко считает, что демонстрирует чудеса изворотливости, избегая прямого участия в агрессии против Украины («а ведь мог бы и бритвочкой полоснуть»). У того, кто уверен, что является хозяином Беларуси, и мысли не закрадывается, что Запад не считает его самостоятельным игроком.

Напротив, Лукашенко полагает, что его «титанические усилия» в части «минимизации соучастия в войне» Евросоюз должен оценить и вознаградить. Опять же непонятно, почему ЕС до сих пор не предложил никаких «плюшек» за прекращение миграционного кризиса. «Видимо, дипломаты плохо работают…»

Ну а дальше всё логично: надо поменять «мягкого» Алейника на «жесткого» Рыженкова. Последнему была поставлена задача «привести в чувство» дипломатическое ведомство.

– Нужно встряхнуть МИД, чтобы он начал работать, – заявил Лукашенко.

Вот только ни «встряхиванием», ни «перетряхиванием» улучшить отношения с Западом не выйдет. Даже начать разговор на эту тему крайне сложно из-за того, что каждая из сторон действует, исходя из собственного представления о реальности. Эти представления отличаются слишком радикально.

4 года – достаточный срок, чтобы понять, что старые фокусы не работают. Но Лукашенко упорно продолжает действовать в прежнем духе, сочетая призывы к диалогу с пакостями.

У режима интерес тот же, что и раньше: «Принимайте нас такими, какие мы есть, и торгуйте с нами». А вот у ЕС новый, совсем иной подход: «Безопасность важнее выгоды».

В результате Запад, как ни парадоксально, выполняет другое желание Лукашенко: «Оставьте нас в покое». Вот только это означает, что правитель Беларуси остается один на один с заклятым российским другом. Последствия этого могут оказаться для официального Минска весьма неприятными.

«Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться…»

Что может сдвинуть процесс с мертвой точки

Ключевым является тот факт, что сейчас, если кто и заинтересован в потеплении (хотя бы относительном), то точно не Запад. Он, наоборот, считает за лучшее по максимуму отгородиться от источника самых разных опасностей, коим сейчас является режим Лукашенко.

Поэтому, если власти Беларуси хотят ими же сожженные мосты восстанавливать, им придется делать первый шаг. Причем не миллиметровый шажочек, а очень существенный и заметный.

Дешевые предложения люди, принимающие решения в Евросоюзе, в сложившихся условиях даже не заметят. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто может еще пять раз приехать в Минск, но его страна не имеет значимого влияния на отношения между ЕС и Беларусью.

Какие меры необходимы, чтобы разговор хотя бы просто возобновился? Один из компетентных собеседников в качестве примера того, что может привлечь внимание Запада, привел освобождение всех женщин-политзаключенных, Алеся Беляцкого и Анджея Почобута.

Проблема в том, что Лукашенко не готов платить за потепление. Точнее, он считает, что и так немало сделал, не получив взамен ничего. Странный взгляд, но какой есть.

И пока правитель не поймет, что дело не в «нерадивых дипломатах», ничего не изменится. Сейчас не 2008 год, не 2011-й и тем более не 2014-й. Наладить отношения без серьезнейших уступок не получится ни у Рыженкова, ни у кого бы то ни было еще.

Стена между Беларусью и ЕС уже высотой с Эйфелеву башню. И с каждым новым уровнем её дальнейшее строительство представляется Евросоюзу дешевле во всех смыслах, чем разрушение.

Мы уже находимся в такой ситуации, где слишком многим логика изоляции кажется более разумной, чем разрешение разногласий. Это интеллектуальная и психологическая иллюзия. Но именно она доминирует сейчас.

У Запада просто нет мотивации возобновлять диалог. Ее пытались создать при помощи «кнута», но попытки шантажировать Евросоюз мигрантами, равно как и другими способами, провалились. «Пряники» маленьких размеров тоже не сработали.

Поэтому выбор прост: или Лукашенко создает такую мотивацию, предлагая огромный «пряник», либо отношения будут ухудшаться. Этот узел распутать при помощи мелкой моторики не получится.

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