Российские добровольцы пробрались на аэродром оккупантов и уничтожили их технику 18.07.2024, 10:12

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Подробности диверсионной операции.

В Пермском крае РФ бойцы легиона «Свобода России», воюющего на стороне Украины против захватчиков, совершили диверсионную операцию.

На Youtube-канале подразделения было опубликовано видео операции по уничтожению российской техники, которая располагалась на территории военного аэродрома «Большое Савино».

На видео бойцы отметили, что сожженная техника теперь не сможет поехать на фронт и не будет использоваться для перевозки российских военных.

– Теперь техника не поедет на фронт и не повезет россиян погибать за больные идеи кремлевского карлика. Спасибо настоящим патриотам своей родины. Далее – больше, – говорится в сообщении легиона.

Легион «Свобода России» поблагодарил своих бойцов в России за их вклад в борьбу с оккупационными войсками, отметив, что уничтожение техники на территории России предотвращает ее использование на фронте.

«Пока наши дроны и арта уничтожают технику на поле боя, вы не даете ей доехать даже до линии боевого соприкосновения. Передаем каждому бойцу сопротивления благодарность и поддержку от легионеров! Будьте храбрыми и продолжайте – только вместе победим», – отметили представители легиона.

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