Байден и Маск обменялись колкостями 2 18.07.2024, 10:10

2,948

Богатейший человек США ответил главе Белого дома смайликом.

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал обвинения президента США Джо Байдена в попытке «купить выборы», пишет РБК.

«Я бесплатно живу в его голове 🤣🤣», — написал Маск.

Сленговое выражение о «бесплатной жизни» (rent-free) означает зацикленность, постоянное присутствие в мыслях и значительное влияние на эмоции.

Маск прежде годами иронизировал над Байденом, утверждая, что тот «едва ли понимает, что происходит», но действующий президент не реагировал на его нападки публично.

Ответ последовал вслед за тем, как Wall Street Journal узнала о намерении миллиардера жертвовать по $45 млн в месяц на кампанию республиканского кандидата Дональда Трампа. Маск опроверг эту информацию, хотя публично говорил о полной поддержке бывшего президента.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден.

«Самый богатый человек в мире теперь в команде MAGA», Маск «использует свое состояние, чтобы попытаться контролировать нашу демократию», — отреагировал штаб Байдена. Представитель штаба также отметил, что Америка не нуждается в «высокомерных миллиардерах, которые заботятся только о себе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com