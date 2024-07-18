Тайная игра Игорь Эйдман

18.07.2024, 10:22

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Игорь Эйдман

Цель — не мир и даже не заморозка войны.

В дезинформационной игре Кремля против Украины сделан ещё один ход, на этот раз инстаграмщиками. В блогах популярных украинских инстаграмщиков вышла серия явно заказанных проплаченных материалов о необходимости немедленных мирных переговоров и уступок России. Блогеры с миллионами подписчиков синхронно обрушились на украинские власти за нежелание договариваться с Путины и призвали немедленно идти на переговоры и уступки «ради спасения жизни людей».

В известном комедийном сериале Слепакова «Домашний арест» есть такой сюжет. Главного героя, потерявшего работу, родные уговаривают обратиться к мэру, в детстве жившему в одной с ним коммунальной квартире, с просьбой о помощи. Герой с явной неохотой соглашается. Мэр говорит, что готов помочь, но ставит условие: поцеловать его в задницу. Вначале герой с возмущением отказывается, но жена и домочадцы все-таки уговаривают согласиться. Он идет к мэру на поклон и целует его в задницу. После этого бывший сосед издевательски смеется над незадачливым просителем и вызывает охрану, чтобы она выгнала его из кабинета. Ни о какой помощи даже речи не идет. То есть просителя не только изощрено унижают, но обманывают и оставляют ни с чем.

Дезинформационная кампания Кремля против Украины по методам и целям похожа на этот сюжет. Российские агенты влияния - от Орбана до множества популярных экспертов, блогеров и даже инстаграмщиков - уговаривают украинцев идти на уступки и переговоры с Путиным. Параллельно они вбрасывают информацию о принципиальной возможности компромисса с Кремлем и даже наличии у него подобных намерений.

Цель всего этого - не мир и даже не заморозка войны, а дестабилизация и раскол Украины. Путинская агентура пытается заманить Украину миражом мирного соглашения на путь уступок и территориальных потерь.

Для этого применяется ещё одно кремлевское ноу-хау: «шантаж Трампом». Трамп ещё не пришёл к власти, неизвестно придёт ли, а если придёт - как будет себя вести. Однако ангажированные Кремлем эксперты предлагают Украине заранее идти на уступки, так как «при Трампе - все равно придется, но только на худших условиях». Это напоминает ситуацию из одной итальянской комедии, где хозяин квартиры из страха перед возможным приходом мифических грабителей заранее выкидывал ценные вещи из окна.

Главная цель Кремля - заставить Зеленского (поцеловать Путина в задницу - зачеркнуто) идти на уступки и просить перемирия.

Такое решение вызвало бы шок и возмущение украинских патриотов. В этом случае власти потеряли бы поддержку со стороны тех, кто наиболее активно противостоит российской агрессии. В украинском обществе произошел бы раскол, армия была бы деморализована. Украина стала бы легкой добычей Путина, которому нужно не перемирие, а унижение и захват всей страны.

Игорь Эйдман, Telegram

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