Куда белорусы могут полететь в отпуск без визы в 2024-м году 18.07.2024, 10:25

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По цене Турции можно слетать на Мальдивы.

Уже середина июля, а вы еще не спланировали отпуск этим летом? Не страшно, до конца года точно успеете попасть на море. Вместе с эксперткой по путешествиям Ирэной Гваевой CityDog.io посмотрел, куда можно полететь в отпуск до конца 2024 года, – берите на заметку.

ОАЭ: вместо отеля возьмите апартаменты

В Арабские Эмираты можно полететь как пакетным туром, так и самостоятельно. Из Минска летают прямые рейсы, на которые можно свободно купить билет. Летом там, конечно, очень жарко, но цены значительно ниже, чем осенью.

– Чтобы сэкономить, берите не номер в отеле, а апартаменты через сервисы Booking или Airbnb – особенно если едете семьей, – советует Ирэна. – Так вы не будете оставлять большие деньги в кафе и ресторанах (в ОАЭ все дорого), а сможете покупать продукты в обычных супермаркетах и готовить на кухне.

Вьетнам: внутри страны цены копеечные

Если привлекает Юго-Восточная Азия, обратите внимание на Вьетнам. В частности, на центральную его часть и расположенные рядом города Дананг и Хойан. Там очень красиво и аутентично, хорошие пляжи. Туда спокойно можно ехать до конца августа, а уже с сентября начинается сезон дождей.

Довольно дешево до Вьетнама можно долететь на китайских авиалиниях из Москвы – с пересадкой в Хошимине или Ханое. А там уже внутренним рейсом максимум за 100$ добраться до курорта.

– За билеты туда-обратно на человека выйдет примерно 600$. С одной стороны, кажется, что это дорого, но нужно понимать, насколько дешево все внутри страны. В том же Дананге лежак на целый день стоит 1,5$. Цены на еду тоже копеечные – и она там очень вкусная. Стоимость отелей на первой береговой линии за неделю – от 250$. Выбор апартаментов тоже немаленький. Для белорусов безвиз – до 45 дней пребывания, включая день въезда и день выезда.

Шри-Ланка: летом дешевле и меньше людей

Также в Юго-Восточной Азии можно обратить внимание на Шри-Ланку. Принято считать, что это зимнее направление, но это не совсем верно: просто в разное время года дожди идут на разных побережьях.

Летом на Шри-Ланке, естественно, дешевле. Да и людей значительно меньше. Виза оформляется онлайн или по прилете.

Индия: за неделю на человека – от 100$

У Belavia есть прямой рейс из Минска до Дели. Туроператоры предлагают как простой пляжный отдых в Гоа, так и составной маршрут: Дели, Агру и Джайпур – так называемый «золотой треугольник» Индии.

– Гоа – один из самых популярных и дешевых курортов страны. Но если планировать путешествие самостоятельно, то я бы рекомендовала выбрать более спокойную, с аюрведическим вайбом Кералу.

Визу в Индию получить легко – она оформляется онлайн за пару дней. А ехать туда лучше начиная с октября. В сентябре погода уже начинает устаканиваться, но официально купаться еще запрещено из-за сильных волн.

Если лететь в отпуск самостоятельно, то цены просто смешные. За неделю на человека – от 100$. Хорошие 4-звездочные отели – по 300–400$ за 7 ночей.

Грузия: уже не самое бюджетное направление, но можно выловить дешевые билеты

Также можно успеть вписаться в последний вагон и поехать в Грузию. Сейчас это уже не самое бюджетное направление, но как минимум безвизовое. Практически нет свободной продажи билетов из Минска, однако операторы регулярно выкидывают горящие предложения.

– Это особенно удобно, если вы соло-путешественник (соло-путешественница), потому что часто остаются именно одиночные варианты. Иногда можно выловить дешевые предложения для двоих, а вот семьей так вряд ли поедешь, – добавляет Ирэна. – Ну а в самой Грузии уже, кажется, всем всё понятно: арендуете апартаменты в больших жилых комплексах и наслаждаетесь отпуском, природой, едой, вином, душевностью местных людей и т.д.

Мальдивы: летом отели делают скидки до 50%

Тем, кто любит отдых «все включено» с классной водой в море и хорошим сервисом, можно обратить внимание на Мальдивы – они в этом году чуть ли не дешевле Турции.

– Можно полететь из Минска до столицы Мале (с пересадкой в Москве). Билеты обойдутся примерно в 600$. В отелях есть хорошие акции. В начале лета их было значительно больше, но и сейчас можно найти скидки до 50%.

В том числе есть новые отели, так называемые Новые Мальдивы, ориентированные на более привычный для наших людей отдых – с анимацией, аквапарками, горками и прочими развлечениями. Так что сейчас Мальдивы – это не только уединенный отдых на воде. Можно спокойно ехать туда семьей и точно знать, что будет чем заняться.

Лето – хорошее время для поездки на Мальдивы. Зимой там все дороже в 2-3 раза. Иногда бывает пасмурно, но с такими скидками можно позволить себе взять больше дней и получить классное путешествие.

Китай: хорошо лететь в конце осени

Еще одно направление, доступное белорусам без виз, – это Китай. Перелет до Пекина есть в том числе из Минска. Можно оставить себе пару дней на изучение города, а дальше уже внутренним рейсом перелететь, например, на остров Хайнань. Планировать путешествие лучше на глубокую осень – с конца октября и позже.

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