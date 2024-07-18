В Минске запретили купаться в Дроздах
- 18.07.2024, 10:34
Из-за микробиологического показателя безопасности.
Минский городской центр гигиены и эпидемиологий закрыл один из пляжей на водохранилище Дрозды, а еще на нескольких ввел ограничения для купания. Как сообщает ведомство, поводом стало превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности в пробах воды.
«На пляже №9 приостанавливается купание детей и взрослых, занятия видами водного спорта не приостанавливаются до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю», — говорится в сообщении.
На пляжах №5,6, 7 и 8 ограничивается купание детей. Взрослым купаться не запрещается.