Сердитый Мишутка Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

18.07.2024, 10:47

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Быть ли в России «Медведев-центру».

Медведев в последние дни напомнил о себе очередными дикими заявлениями, но звучат они несерьезно. Потому что широко распространено мнение, что он был президентом не настоящим.

В самом деле. В Америке для бывших президентов создают президентские центры. В нашей стране был создан «Ельцин-центр». А что же Медведев? Стоило бы для повышения «градуса», значимости сердитого Мишутки, создать «Медведев-центр».

На входе можно «отлить в граните» гигантскую стену, на парадной стороне высечь высказывания великого Медведева, когда он был президентом («свобода лучше, чем не свобода», «денег нет, но вы держитесь» и т.п.). На тыльной стороне стены стоило бы разместить ругательные выражения Дмитрия Анатольевича из его телеграм-канала.

В здании «Медведев-центра» можно было бы открыть «тосканский зал» (фото поместья, виноградников). Кроме того, обязателен винный погреб. И, разумеется, всем посетителям на входе бесплатно и неограниченно наливать.

Полагаем, что отбоя от посетителей «Медведев-центра» не будет. Пропаганда сможет снимать ролики с длинными очередями о всенародной любви к власти. На входе, разумеется. На выходе народ будет слегка «штормить».

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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