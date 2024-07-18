В Минэнерго обиделись на страны Балтии
- 18.07.2024, 10:51
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И говорят о «последствиях» из-за выхода из БРЭЛЛ.
Выход стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы) никак не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, утверждает Минэнерго.
«В апреле 2021 года в нашей стране успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они подтвердили надежность ее работы без связей с литовской энергосистемой. Аналогичные мероприятия реализованы и на латвийском направлении. На каждом приграничном энергетическом узле проведены комплексные работы по повышению надежности электроснабжения, в том числе в период ремонтных кампаний», — заявили в ведомстве.
Далее Минэнерго в обидчивом тоне пишет, что «принятое странами Балтии в угоду политическим интересам, нецелесообразно технически и экономически». И пугает соседей последствиями.