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Литва начала разворачивать белорусские авто на границе

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  • 18.07.2024, 11:17
  • 7,598
Литва начала разворачивать белорусские авто на границе

Не пустили более 20 машин.

После начала действия запрета на въезд в Литву автомобилей с белорусской регистрацией литовская таможня развернула более 20 машин — более 10 в Мядининкае и 16 в Шальчининкае.

По словам начальника погранперехода «Мядининкай» Арунаса Даурбаса, с полуночи до утра в Литву не смогли проехать более 10 машин без владельца автомобиля за рулем. При сотрудничестве с пограничной службой Литвы их вернули в Беларусь, пишет LRT.

В пункте пропуска «Шальчининкай» на разворот отправили 16 автомобилей.

«У нас есть функционирующие посты в Мядининкае и Шальчининкае. Каждый день въезжает около 500 автомобилей, 60-70% из них — беларусские. К 7 утра в четверг в Шальчининкае развернули 16 автомобилей», — заявил гендиректор литовской таможни Жарюс Жвиронас.

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