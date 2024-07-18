Маленькая ракета: самый дешевый кроссовер Lexus получил мощную спортивную версию 18.07.2024, 11:27

Способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Линейку компактного Lexus LBX пополнила заряженная версия Morizo RR. Спортивный кроссовер поступит в продажу с конца августа и у себя на родине будет стоить от 6,5 млн иен ($41 600). Подробности модели раскрыли на официальном сайте японского производителя, пишет «Фокус».

Главное отличие Lexus LBX Morizo RR скрывается под капотом. Там установили 1,6-литровый турбомотор от Toyota GR Yaris на 300 л. с. и 390 Н∙м. Результат — 5,2 с до сотни.

Новый Lexus LBX Morizo RR является полноприводным и доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП. Кроме того, доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.

Компактный кроссовер Lexus LBX Morizo RR выглядит более агрессивно, чем стандартная модель. Ему заменили решетку радиатора и бамперы, добавили обвес, расширили крылья. Стандартными являются 19-дюймовые диски с шинами размером 235/45 R19.

В салоне установлены спортивные кресла и руль. Кроме того, изменена графика цифровой панели приборов, а педали украшены металлическими накладками. Также предложат лимитированную (100 авто) версию Bespoke Build с особой отделкой.

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