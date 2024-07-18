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Минск затопило

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  • 18.07.2024, 11:27
  • 8,720
Минск затопило
Фото: onliner

Есть проблемы с работой общественного транспорта.

В Минске из-за сильных ливней наблюдаются значительные проблемы на дорогах.

На станции метро «Пушкинская» уровень воды настолько высок, что людям и автомобилям приходится с трудом справляться с ситуацией.

Мощный поток воды привел к поломке троллейбуса №38 и нарушению графика движения общественного транспорта. «Минсктранс» сообщает о трудностях на проспекте Победителей, проспекте Пушкина, улицах Ольшевского, Матусевича и Притыцкого.

Жителям города рекомендуется избегать затопленных участков.

Сообщается, что в результате непогоды затопило ТЦ «Замок».

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