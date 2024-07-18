Минск затопило

Минск затопило3
- 18.07.2024, 11:27
- 8,720
Есть проблемы с работой общественного транспорта.
В Минске из-за сильных ливней наблюдаются значительные проблемы на дорогах.
На станции метро «Пушкинская» уровень воды настолько высок, что людям и автомобилям приходится с трудом справляться с ситуацией.
Мощный поток воды привел к поломке троллейбуса №38 и нарушению графика движения общественного транспорта. «Минсктранс» сообщает о трудностях на проспекте Победителей, проспекте Пушкина, улицах Ольшевского, Матусевича и Притыцкого.
Жителям города рекомендуется избегать затопленных участков.
Сообщается, что в результате непогоды затопило ТЦ «Замок».