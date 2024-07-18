Мантра Пескова
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 18.07.2024, 11:29
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Вопросы появляются уже даже у придворных «журналистов».
Даже придворные «журналисты» уже прямо спрашивают Пескова о провале операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области. В ответ на это Песков продолжает твердить мантру о том, что «СВО» продолжается» и «все идет по плану».
Никаких сроков традиционно не называют, так как всем очевидно, что их нет. Кремль втянул Россию в вечную мясорубку без конца и края, в которой радостно истребляет собственное население.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»