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Мантра Пескова

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 18.07.2024, 11:29
  • 3,602
Мантра Пескова

Вопросы появляются уже даже у придворных «журналистов».

Даже придворные «журналисты» уже прямо спрашивают Пескова о провале операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области. В ответ на это Песков продолжает твердить мантру о том, что «СВО» продолжается» и «все идет по плану».

Никаких сроков традиционно не называют, так как всем очевидно, что их нет. Кремль втянул Россию в вечную мясорубку без конца и края, в которой радостно истребляет собственное население.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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