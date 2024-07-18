«В ударах по Лукашенко уже не будут выбирать средства» 3 18.07.2024, 11:34

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Коллаж: Charter97.org

Фельштинский и Фейгин рассказали, почему важно освободить Беларусь.

Известный американский аналитик и историк Юрий Фельштинский стал гостем эфира Youtube-канала российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы и блогера Марка Фейгина. Эфир под названием «Белорусская торпеда Путина» начался с обсуждения действий режима Лукашенко на белорусско-украинской границе.

В начале разговора Фейгин отметил, что действия белорусского диктатора могут указывать на то, что Лукашенко пытается снять с себя ответственность за возможную атаку российских войск на Киевскую область с севера:

— Такое ощущение, что он (Лукашенко — ред.) отдает себе отчет (думаю, что он предупрежден многократно), о том, что если повторится вторая серия нападения с территории Беларуси с севера на Украину, то уже абсолютно точно самому Лукашенко не поздоровится. Потому что никто уже не будет выбирать средства. Тем более, что Запад не только не будет ограничивать Украину, он будет еще сильнее помогать, потому то с Москвой связываться — это одно, а Беларусь все-таки масштабом ниже.

Фельштинский заявил, что Лукашенко нельзя воспринимать как самостоятельного политического игрока. Аналитик добавил, что освобождение Беларуси от российской оккупации является ключом к победе Украины в войне с Россией.

— Без освобождения Беларуси закончить эту войну невозможно, потому что Беларусь — это геополитический плацдарм для наступления Российской Федерации на Европу. Если Путин контролирует Беларусь, значит он оставляет за собой военную возможность нападения на Европу и проведения сухопутных операций против европейских государств, которые являются частью НАТО.

После ноябрьских выборов в Америке, если на них победит Трамп, ситуация в плане стойкости НАТО может сильно измениться. Поэтому Беларусь очень важна.

Целиком посмотреть эфир можно по ссылке.

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