Когда и как белорусам смотреть «звездные дожди» в 2024 году? 1 18.07.2024, 11:46

Земля вошла в метеорный поток Персеид.

В среду, 17 июля, на Земле стартовал сезон «звёздных дождей» — планета вошла в метеорный поток Персеид и теперь в течение целого месяца люди смогут наблюдать за традиционным небесным шоу. Журналисты telegraf.news узнали, когда интенсивность потока (а следовательно — и «звездопадов») достигнет своего пика, и где и как за этим лучше наблюдать жителям Беларуси.

Что представляет собой метеорный поток Персеид?

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. В это время Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта — Таттла. Именно тогда, когда мельчайшие частицы кометы, размером с песчинку, входят в земную атмосферу и сгорают, на Земле можно наблюдать настоящий «звёздный дождь».

«Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и откалываются. Если обломки оказываются на пути Земли вокруг Солнца, они могут врезаться в нашу атмосферу со скоростью от 11 до 72 км/ч. Фактическая скорость, с которой метеор входит в нашу атмосферу, зависит от совокупной скорости Земли и самих обломков», — пояснили специалисты из Королевских музеев Гринвича, куда входит в том числе и Гринвичская обсерватория.

По подсчётам учёных, средняя скорость метеора в потоке Персеид составляет 58 км в секунду. Воздух перед метеором сжимается и нагревается до тысяч градусов по Цельсию. Более мелкие метеоры сгорают без остатка, оставляя за собой лишь яркий след, который и можно наблюдать с Земли. Более крупные метеоры могут взрываться подобно огненным шарам, но увидеть их считается большой удачей.

В Королевских музеях Гринвича Персеиды назвали «одним из самых впечатляющих явлений на ночном небе» лета. Этот поток занимает особое место в календарях многих охотников за метеорами из-за высокой почасовой активности потока и ярких метеоров. Интенсивность потока постепенно растёт, начиная с 17 июля, а спадает лишь к 24 августу. Пик приходится на 12-13 августа. К этому времени средняя интенсивность потока достигает 60 метеоров в час, то есть падающую звезду на небе можно наблюдать каждую минуту.

При этом, если делать выбор между наблюдениями до или после пика потока, специалисты рекомендовали отдавать предпочтение допиковым дням — они считаются лучшими для наблюдений.

Где наблюдать за Персеидами?

От места, выбранного для наблюдения за персеидами, будет зависеть количество метеоров, которые вы сможете увидеть невооружённым глазом. Оно будет напрямую связано со степенью светового загрязнения местности — чем больше «световой шум», тем меньше падающих «звёзд» вы сможете увидеть.

Именно поэтому специалисты рекомендуют выбраться максимально далеко от городских огней. Белорусам в отсутствие гор, которые специалисты называют идеальным фоном для наблюдения за этим астрономическим явлением, лучше всего выбраться в сельскую местность. Поле вдали от крупных населённых пунктов, опушка леса или просека, берег реки или болота также могут послужить отличным место для наблюдений и зрелищных фотографий для тех, кто «на ты» с техникой.

Впрочем, как отметили британские специалисты, даже в городских условиях наблюдать за Персеидами можно без проблем, настолько это мощный метеорный поток. Достаточно будет выбраться в близлежащий парк. Их главная рекомендация — не «залипать» в телефон, а дать глазам хотя бы 15 минут отдых, чтобы адаптироваться к темноте. Это позволит вам заметить более слабые метеоры.

Ещё один совет от британских специалистов — заранее свериться с прогнозом погоды. Благо, диапазон активности метеорного потока достаточно велик, чтобы отложить астрономические наблюдения на день-два.

Что использовать для наблюдений за Персеидами, во сколько и куда смотреть?

Радиант Персеид, то есть условная точка на небе, из которой вылетают метеоры, восходит поздно вечером, около 23:00, почти точно на северо-востоке в созвездии Персея. Именно поэтому за Персеидами рекомендуют наблюдать с полуночи до рассвета. Наибольшее количество метеоров всегда видно после восхода радианта, а максимум увидеть больше шансов непосредственно перед рассветом, когда радиант находится высоко в небе.

Впрочем, отслеживать точку радианта большого смысла нет. Астрономы пояснили, что яркие метеоры могут появиться в любой части неба, поэтому чем большую часть неба вы можете видеть, тем лучше. Они рекомендовали выбрать место с максимально открытым видом на горизонт, свободным от высоких деревьев и зданий.

А вот использовать для наблюдений специальные приспособления — бинокли или телескопы — учёные не рекомендовали — они лишь ограничат участок неба, за которым вы можете наблюдать и уменьшат масштаб звёздного шоу.

Глядя на ночное небо, будет казаться, что метеоры летят прямо из созвездия Персея. Можно воспользоваться специальным приложением, которое позволяет определить точное расположение созвездий на небе, и найти точное место, куда следует более пристально всмотреться. Впрочем, астрономы заверяют: в ближайший месяц метеоры будут видны по всему небу, так что у вас просто нет шанса их пропустить — достаточно лишь ночью оторваться от мобильного и поднять глаза вверх.

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