Россия готовила переворот в Таджикистане? 18.07.2024, 11:50

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В стране арестован целый ряд чиновников.

Генпрокуратура Таджикистана сообщила в июне, что Саидджафар Усмонзода, теперь уже бывший депутат парламента и экс-лидер Демократической партии страны, был задержан по подозрению в попытке захвата государственной власти, сообщает «Радио Свобода».

В распространенном официальном сообщении по этому поводу отмечается, что «для реализации своего преступного плана Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, и запросил у представителя одной из зарубежных стран 10 миллионов долларов, чтобы поднять население на протесты».

Практически сразу же с Усмонзода были задержаны и несколько известных личностей в стране. Связаны ли между собой эти задержания, неизвестно, но жители не исключают готовившуюся попытку государственного переворота. Некоторые эксперты говорят о том, что за попыткой переворота могла стоять Москва.

«Назрело»?

Но возможна ли попытка государственного переворота в нынешних реалиях Таджикистана?

Политолог Азиз Нуруллоев, проживающий в США, считает, что «внутри групп, пользующихся определенным влиянием в стране, уже давно назрело требование перемен в сложившейся социально-политической ситуации, поскольку монополизация всех ресурсов страны не то что в руках лиц из одного региона, а одного клана, связанного так или иначе с президентом страны, является естественной почвой для конфликта интересов».

Однако Темур Умаров, научный сотрудник берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии, сомневается в возможности государственного переворота. По его мнению, авторитарные государства часто путем выдвижения подобных обвинений избавляются либо от неугодных персон, либо от тех, кто опасен для государства, либо от тех, кто обладает важной или секретной информацией.

«Здесь, с большей долей вероятности можно говорить о том, что было какое-то соглашение, которое не удалось реализовать, и поэтому Усмонзода, который всегда был лоялен режиму Эмомали Рахмона, стал просто не нужен», - полагает Умаров.

Азиз Нуруллоев обращает внимание на то, что «в нынешней политической обстановке в Таджикистане нет ни одного человека или группы, которые бы проявили независимость. И среди недавно задержанных известных персон не было таковых. Если они не смогли бросить вызов системе во время своего расцвета, влияния и политической власти (например, Искандаров, Зарифи, Салимов и другие), то ныне, когда они утратили былое могущество, это вряд ли возможно», - сказал он.

Другие местные аналитики также едины во мнении, что ни у кого из задержанных нет ни политического влияния, ни социальной базы, чтобы претендовать на власть. Однако эксперт по политическим вопросам, который пожелал общаться на анонимной основе, заявил, что "неординарные условия и обстановка могут сподвигнуть даже неизвестных никому людей на неожиданные действия".

Стоит вспомнить бывшего председателя Демократической партии Махмадрузи Искандарова, лидера незарегистрированной партии «Новый Таджикистан» Зайда Саидова, главу Социал-демократической партии Рахматилло Зоирова или лидера незарегистрированной партии «Тараккиёт» Султона Куввата, которые не представляли особой угрозы для правительства Эмомали Рахмона, но власти сделали все, чтобы удалить их с политической арены или отправить за решетку.

«Усмонзода, как лидер Демпартии и депутат парламента, в случае если бы он сменил свою лояльность Рахмону на протест против его действий, мог бы выйти на сцену и в короткие сроки стать общественным лидером, способным изменить ситуацию», - говорит этот аналитик, отметив, что это было бы возможно «при условии помощи извне».

Внешняя рука?

Шарофиддин Гадоев, заместитель председателя запрещенного в стране Национального альянса Таджикистана - организации, объединившей оппозиционные партии и движения за рубежом, через день после задержания Усмонзода заявил в интервью Радио Озоди о следе некоего российского генерала, который якобы предложил Саидджафару Усмонзода взять на себя роль лидера нового правительства, так как «Россия хотела сформировать новое правительство в Таджикистане» и именно этот факт якобы способствовал изменению позиции Усмонзода.

Однако Темур Умаров считает, что не в интересах Москвы ставить под угрозу стабильность в Таджикистане и «сменять Рахмона, который давно знает Путина и доверяет ему в достаточной степени».

В отличие от Умарова, российский эксперт Андрей Серенко не исключает наличия «внутренней борьбы за власть» и подготовку к смене в верхах путем транзита власти от отца к сыну, хотя и отрицает причастность Москвы к происходящему в Таджикистане. По его словам, он слышал, что в Москве обсуждали степень готовности Рустама Эмомали, сына Рахмона, занять место своего отца, но не более.

«Не знаю, почему, но в данном случае говорят, что план Рахмона по транзиту власти, возможно, не полностью удовлетворил Москву. На данный момент все понимают, что рано или поздно Рахмон уйдет, и есть понимание того, что этот процесс должен быть не спонтанным, а организованным, последовательным и рациональным», - говорит Андрей Серенко.

Серенко признает снижение влияния России в Центральной Азии после начала войны в Украине и предполагает, что вполне возможно, что соперники России, и «даже ее друзья», хотят сформировать новое будущее этого региона, и, с точки зрения Москвы, «правящая элита во главе с Рахмоном является самым слабым звеном в цепи российского влияния в регионе».

Министры-долгожители забеспокоились?

Однако Нуруллоев связывает новость о недавних задержаниях известных личностей с межведомственной борьбой или борьбой между группировками у власти. Другой эксперт из Душанбе, согласившийся высказать свое мнение на анонимных условиях из соображений безопасности, считает, что «некоторые министры-долгожители встревожены, поскольку транзит власти от отца к сыну означает смену состава правительства. Но неизвестно, каким образом будут происходить эти изменения, а задержания Хамрохона Зарифи и Акбаршо Искандарова являются причиной их беспокойства».

На уточнение, что это «бывшие деятели», которые давно не у власти, эксперт сказал, что «цель арестов состоит в том, чтобы очистить все пространство рядом с Рустамом, и чтобы ни одна фигура не могла бы быть выше его по влиянию».

Между тем источник, близкий к следствию, на условиях анонимности сообщил 2 июля Радио Озоди, что в ходе следствия Усмонзода назвал десятки человек своими соучастниками попытки государственного переворота, в связи с чем их вызывали на допрос. Следователи устроили с некоторыми из них очную ставку с Усмонзода, и тот сказал им в лицо «вы что не помните, как советовались друг с другом». Однако эти лица опровергли какую-либо причастность к переговорам о перевороте и смене власти.

Один из загадочных моментов дела: если раньше власти всегда тиражировали тему попытки государственного переворота, то на этот раз дело приняло скрытный оборот. Со дня задержания Усмонзода прошел месяц, но власти не предоставляют новых подробностей дела.

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