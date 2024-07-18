«Готовятся к войне, а генераторы не в состоянии купить» 2 18.07.2024, 11:52

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Жители пострадавшего от стихии Мозыря резко критикуют власти.

14 июля многие районы Гомельской области пострадали от урагана. Без света, воды, связи выживали жители 100-тысячного Мозыря. «Свабода» пишет, что происходит там сейчас.

Апокалипсис, о котором не предупредили

Житель Мозыря Павел(имена всех героев публикации изменены из соображений безопасности. — прим.) говорит, что накануне урагана не было SMS-предупреждения о сильном ветре от МЧС, прислали только сообщение об опасной жаре. Ураган начался после 16:00 14 июля.

«Сильный, страшный ветер. Деревья ломались, как спички, все почернело, ветви деревьев летали, срывало крыши. Город остался без света, воды, связи», — вспоминает Павел. Люди не могли дозвониться до родственников. Стояли предприятия, включая Мозырский НПЗ. Воду подвозить начали 15 июля, и то было 6 пунктов на 100-тысячный город.

Спасали людей другие люди. Кто мог, подвозил воду, другие давали зарядить телефоны. Оказалось, что в городе много хороших людей с большим сердцем. О власти не скажу такого, потому что это просто позор — 6 пунктов воды на город, на Пхов в первые дни вообще не возили воду», — говорит он.

По словам собеседника, по состоянию на вечер 17 июля в городе и пригороде было 12 мест, куда привозили воду. К помощи людям присоединились энергетики из других регионов, спасатели и военные.

В местных чатах и на четвертый день бедствия переписки напоминают «сводки с фронта». В одном районе дали воду, потом она исчезла. Где-то «дали» электричество, но не надолго. В местных сообществах жаловались, что в одном магазине была вода по 6 рублей за 5 литров.

Другие жители Мозыря писали, что в других магазинах в обязательном порядке требовали к воде «докупить» испорченные молочные продукты.

«Как чрезвычайная ситуация в других странах, то даже Беларусь гуманитарную помощь бесплатно посылает. А как у нас чрезвычайная ситуация, то свои же и наживаются», — написал возмущенный пользователь.

Спасение на дачах

Павел говорит, что у многих жителей города есть дачи в деревне Мерабель. И там была вода, даже после урагана. Но не было электричества.

«Но люди были довольны — они же там в отпуске, грядки поливают. Власти решили отключить им воду. Сказали: «Нам вода надо на город!». Люди вынуждены были бросать дачи и ехать в Мозырь», — отмечает житель райцентра.

Он говорит, что переживает за антисанитарию на Пхове, так как «по надобности ходили кто куда мог» или вываливали потом экскременты и испорченные продукты прямо на улице.

Когда на Пхове начали давать воду, то сначала она была под низким напором и только на первых этажах. По состоянию на вечер 17 июля Пхов получил (не весь) воду и свет.

«Ни до кого было не дозвониться. Зарядить телефон было негде. Не поедешь же в Мозырь в объезд заряжать. Зарядили те, у кого автомобили. Остальные «в пролете»», — рассказывает Павел.

По его словам, тяжелобольных перевезли в гомельские больницы, в Мозыре от генератора работала реанимация и операционный блок. «Люди говорили, что шли возле морга — так там страшная был вонь. Может быть, холодильники не работали, поэтому так», — передает житель Мозыря.

Он добавил, что воды и света не было и в соседних Калинковичах. Там не работали предприятия, больным в больнице готовили еду на «полевой кухне».

«Как так, что в таком большом городе нет генераторов? Все время власти говорят, что они готовятся к войне. Но генераторы не в состоянии купить», — возмущается житель райцентра.

«До верхних этажей вода не доходит»

Жительница Мозыря Елена (имя изменено. — прим.) рассказала «Свабодзе», что сейчас (вечером 17 июля) в городе ситуация более-менее стабильная.

«Вода есть, но с перебоями: холодная, но она есть. До верхних этажей еще не доходит, так как маленькое давление. Город сейчас обеспечен генераторами. Электричество, насколько я знаю, уже почти везде есть, наверное, 80% города обеспечено».

По словам женщины, некоторые районы города, например по улицам Советской, Студенческой, в старой части центра или в частном секторе, остаются без электричества. Также без света остаются ближайшие деревни. Местные власти обещают в ближайшее время все это восстановить, работы ведутся. Но не работают станции подачи воды, организован подвоз машинами. Елена говорит, что в этой ситуации очень сплотились сами люди.

«Мы более позитивно переживаем это. Каждый по-разному, но в целом нормально. Очень много людей сплотились. У кого были скважины, раздавали бесплатно воду. Кто-то запускал генераторы, и люди могли зарядить свои телефоны. Пока вот как-то так, но еще не восстановилось полностью. Еще немного находимся в экстренной ситуации: запасы воды держим в доме на случай отключения».

Помимо проблем с электричеством и водой, мозыряне испытали проблемы с запасами пищи. Елена говорит, что не возобновил работу Калинковичский хлебозавод, поэтому хлеба не хватает. Магазины заработали, но там еще нет молочных и мясных продуктов.

«Наш Мозырский хлебозавод работает в усиленном режиме, но все, что дается на магазины, разметается моментально. Я не наблюдаю, чтобы люди запаниковали, но все-таки прилавки пустые. Продуктов, особенно скоропортящихся, уже нет. То есть они испортились, их магазины выбросили, а новых еще не подвезли».

В целом, как отмечает женщина, напряжение среди людей присутствовало, так как кто-то больше переживал за холодильники и морозильники, что они тают, испортятся продукты, а кто-то бодрее держался в эти дни. По словам Елены, ситуация не была настолько опасной, так как мозыряне побыли в этих условиях только два дня.

Елена рассказывает, что местные власти организовали в городе шесть пунктов подвоза воды, но этого объема не всегда хватало.

«При том, что объемы бочек с водой были небольшими, литров на 300-400, их хватало на где-то 20 человек из очереди. И потом снова люди около двух часов стояли, ждали нового подвоза», — говорит собеседница.

Также Белтелеком возле своего здания организовал зарядку телефонов. Одновременно с этим помогали небольшие частные магазины своими генераторами.

«А от города — подвоз воды, собственно, и Белтелеком. Это все, что я знаю о помощи в эти острые дни», — говорит Елена.

Районная газета о местных жителях: «Обнаглели!»

17 июля в пострадавшие от бедствия районы отправился глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой. Как писали провластные СМИ, «тема поездки — контроль за ходом ликвидации последствий стихии». Первым пунктом посещения для Крутого стал партизанский музей. В одном из самых пострадавших районов — Мозырском, «акцент на сохранение урожая после урагана (такую задачу поставил Лукашенко)», — пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Автор заметки отмечает, что «пострадавшим подросткам-первоочередное внимание». Телеграм-канал не пишет о 6 человек, включая 13-летнего мальчика, погибших от урагана, или о проблемах людей с водой, светом, связью.

Местная районная газета сообщает, как хорошо в районе справляются с последствиями стихии, а о местных жителях пишет: «Обнаглели!»

Согласно автору текста, «службы работают на износ: рубят ветви, восстанавливают опоры, тянут провода». Но когда автор листает социальные сети, то «удивляется человеческой неблагодарности».

«Складывается впечатление, что света и воды не было только у тех самых вопиющих. А тот факт, что этих благ цивилизации не было в домах тех, кто устраняет аварию, никого не интересует», — возмущается автор текста.

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