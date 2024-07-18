В российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на «Уралтрансмаше» 18.07.2024, 11:56

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Это единственное предприятие в РФ, выпускающее САУ.

В российском Екатеринбурге 17 июля вспыхнул мощный пожар на предприятии «Уралтрансмаш», которое выпускает военную технику. Над предприятием поднялся столб дыма, пишет obozrevatel.com.

Сообщения о возгорании появились около 10:40 по Киеву (12:40 по местному времени), российские СМИ публикуют фото и видео с места ЧП. По их данным, площадь пожара составляет 420 кв. метров.

На место съехались пожарные машины, в МЧС РФ подтвердили, что их сотрудники прибыли на место.

Также сообщается, что рабочие завода эвакуировались, пострадавших нет.

По состоянию на 11:30 в пресс-службе «Уралтрансмаш» заявили, что пожар уже ликвидировали.

«При проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений произошло возгорание. Площадь составила менее 200 квадратных метров. Никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме», – утверждают на там.

«Уралтрансмаш» – одно из предприятий ВПК России, специализирующееся на производстве военной техники и станков.

Это также единственное предприятие РФ, производящее САУ (самоходные артиллерийские установки).

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