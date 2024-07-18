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Светлана Алексиевич: Покажите людям Статкевича, Бабарико, Знака

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  • 18.07.2024, 11:59
  • 1,932
Светлана Алексиевич: Покажите людям Статкевича, Бабарико, Знака

Нобелевская лауреатка обратилась к белорусским властям.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает необходимым обратиться к белорусскому режиму с требованием показать политзаключённых, о состоянии которых ничего не известно уже многие месяцы.

«Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Максима Знака. Чтобы мы узнали, живы ли они. Уже около двух лет никто ничего о них не слышал. Николай Статкевич тоже очень сильный человек, но мы очень боимся за них, они ведь все там болели – Маша Колесникова была больна и ей даже сделали операцию, Бабарико был болен, а он и так не очень здоровый человек. Саша Федута тоже сидит больше трех лет, а он исключительно больной человек. И Алесь Беляцкий тоже, а мы ничего о них не слышим», — говорит Алексиевич в беседе с корреспонденткой издания «Голос Америки».

В этом месяце больше 50 Нобелевских лауреатов обратились к Лукашенко с требованием освободить политзаключенных.

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