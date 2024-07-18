Рай для интроверта: в часе от Минска продается жилой хутор в лесу

Рай для интроверта: в часе от Минска продается жилой хутор в лесу2
- 18.07.2024, 12:11
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Совсем недорого.
В часе от Минска, в Налибокской пуще, продается хутор. Он хоть и относится к деревне, но стоит обособленно, считай в лесу — настоящие интроверты и любители природы оценят локацию по достоинству. Дом в хорошем состоянии, жилой, с рабочей печкой и… высокоскоростным интернетом, пишет Realt. Владельцы просят за него даже дешево. Впрочем, судить об этом покупателю.
Хутор относится к деревне Гудишки в Гродненской области. Однако от Минска это всего 90 километров по скоростной трассе, 3 — по асфальту и последние 2 — по грунтовке через Налибокскую пущу. Вся дорога занимает не больше часа.
Дом расположен прямо в лесу, грибы ягоды, земляника растут прямо на участке. Рядом протекают Западная Березина и Ислочь. Людей вокруг практически нет. Но деревня живая, заглядывает сюда автолавка 2 раза в неделю. Магазины, почта, баня — в соседней деревне.
Дом строился еще за «польским часом», в 1930 году. Однако сруб крепкий и добротный, простоит еще сто лет. Полы деревянные, стены ровные, оклеены обоями — внутри все в полном порядке, срочного ремонта не требуется. Площадь дома — 46 м2.
Отапливается хата печью и грубкой. Водопровода нет, но есть колодец. Электричество подведено, стоит новый счетчик. А еще проведен высокоскоростной интернет (было потрачено примерно 500 долларов).
Участок огромный — 92 сотки. Все документы оформлены, границы установлены. Имеется старый сарай под снос.
Владельцы сообщают в объявлении, что жизненные планы поменялись, поэтому свой любимый хутор решили продать. Их цена — 8 700 долларов, но торг уместен.