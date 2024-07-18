Плодоовощная отрасль России терпит коллапс 18.07.2024, 12:11

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Во всем винят свеклу.

Россияне уже несколько месяцев таскают по своему информационному пространству вопрос плодоовощного сектора, пишет 24 канал. Враги даже обвинили обычную столовую свеклу в инфляции, которая неуклонно растет в России, при этом забыв об огромной войне, которую развязали в Украине.

Россияне не умеют выращивать овощи

Аналитики отмечают, что страна, которая любит мечтать о роли сверхдержавы, никак не может научиться выращивать свеклу. В этом пока что Украину не обвинили, но и до этого недалеко.

Впрочем, по словам экспертов, свеклоэкономика «сверхдержавы» на самом деле трещит по швам не только в сегменте свеклы. Практически вся продукция рекордно дорогая, даже импортная, и не собирается дешеветь, хотя на дворе разгар сезона уборки нового урожая. Более того, аналитики прогнозируют резкий рост цен в течение всего сезона.

Овощи и фрукты в России аномально дорожают

Эксперты EastFruit сравнили цены на ключевые виды овощей и фруктов в России сегодня с ценами на ту же дату 2023 года и обнаружили, что есть только один товар, который стоит дешевле, чем годом ранее – это лук репчатый. В среднем же, основные овощи и фрукты в России за год подорожали в 2,5 раза. Даже банальные бананы, которые импортируются и обычно не слишком колеблются в цене, обходятся жителям страны-агрессора на 82% дороже сейчас, чем годом ранее.

Огурцы дороже в 2 – 2,5 раза, персики, по которым в большинстве стран мира перепроизводство – дороже в 2,6 раза, помидоры – на 80%. Ягоды, сезон сбора которых в разгаре, дороже в среднем на 50 – 70%. Картофель за год подорожал на 40%. Даже яблоки дороже в среднем на 20 – 30%.

Как результат – поддержка варварских атак против гражданского населения Украины, кража украинского зерна, черешни, арбузов, заводов, технологий и другие преступления России недешево обходятся гражданам этой страны. И цена за эти преступления для российской экономики будет продолжать расти.

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