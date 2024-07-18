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Плодоовощная отрасль России терпит коллапс

  • 18.07.2024, 12:11
  • 1,974
Плодоовощная отрасль России терпит коллапс

Во всем винят свеклу.

Россияне уже несколько месяцев таскают по своему информационному пространству вопрос плодоовощного сектора, пишет 24 канал. Враги даже обвинили обычную столовую свеклу в инфляции, которая неуклонно растет в России, при этом забыв об огромной войне, которую развязали в Украине.

Россияне не умеют выращивать овощи

Аналитики отмечают, что страна, которая любит мечтать о роли сверхдержавы, никак не может научиться выращивать свеклу. В этом пока что Украину не обвинили, но и до этого недалеко.

Впрочем, по словам экспертов, свеклоэкономика «сверхдержавы» на самом деле трещит по швам не только в сегменте свеклы. Практически вся продукция рекордно дорогая, даже импортная, и не собирается дешеветь, хотя на дворе разгар сезона уборки нового урожая. Более того, аналитики прогнозируют резкий рост цен в течение всего сезона.

Овощи и фрукты в России аномально дорожают

Эксперты EastFruit сравнили цены на ключевые виды овощей и фруктов в России сегодня с ценами на ту же дату 2023 года и обнаружили, что есть только один товар, который стоит дешевле, чем годом ранее – это лук репчатый. В среднем же, основные овощи и фрукты в России за год подорожали в 2,5 раза. Даже банальные бананы, которые импортируются и обычно не слишком колеблются в цене, обходятся жителям страны-агрессора на 82% дороже сейчас, чем годом ранее.

Огурцы дороже в 2 – 2,5 раза, персики, по которым в большинстве стран мира перепроизводство – дороже в 2,6 раза, помидоры – на 80%. Ягоды, сезон сбора которых в разгаре, дороже в среднем на 50 – 70%. Картофель за год подорожал на 40%. Даже яблоки дороже в среднем на 20 – 30%.

Как результат – поддержка варварских атак против гражданского населения Украины, кража украинского зерна, черешни, арбузов, заводов, технологий и другие преступления России недешево обходятся гражданам этой страны. И цена за эти преступления для российской экономики будет продолжать расти.

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