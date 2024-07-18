Гродненец за семь часов смог доехать из Варшавы в Гродно 18.07.2024, 12:16

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И рассказал, как ему это удалось.

В условиях нововведений на границе, путешественникам может быть полезен опыт читателя autogrodno.by Сергея, который недавно проехал из Гродно в Варшаву за 9 часов, а обратно - за 7. Он говорит, что такое удовольствие могут позволить себе мотоциклисты.

– Цель моей поездки – посещение концерта Metallica, который состоялся в Варшаве 7 июля. Моя поездка состоялась за несколько дней до всех этих передряг, которые произошли на границе. Но, думаю, мой опыт может быть полезен другим и сейчас. В общем, у меня тогда стал вопрос - как добираться, чтобы не сильно устать от дороги. Между личным автомобилем, автобусом и мотоциклом выбрал третий вариант и не прогадал, – говорит Сергей.

Концерт начинался около 9 вечера в воскресенье и Сергей выехал из Гродно в субботу в 10 утра, мужчина поехал через Брест и к шести вечера уже был в Варшаве.

– Въехал в "Зону ожидания" у ПП в Бресте и, так как у меня мотоцикл, то общую очередь стоять не нужно. То есть я подошел за талончиком, показал свой техпаспорт и меня сразу же поставили первым в очередь на выезд из зоны. Таким образом мне уже удалось опередить порядка 150-200 автомобилей из "Зоны ожидания". Затем въехал на саму границу и также смог подъехать прямо к паспортному контролю. Вся дорога от Гродно до Варшавы заняла у меня 9 часов. Мог бы и еще быстрее добраться, но со мной был друг, которому нужно было решить несколько дел по дороге и мы чуть задержались, – вспоминает Сергей.

Зато обратная дорога прошла еще быстрее.

– Из Варшавы до Гродно ехал 7 часов. Обратную очередь тоже объехал, никаких претензий к мотоциклисту ни у кого не было, поэтому тоже сразу подъехал под шлагбаум, – говорит мужчина.

Средний расход топлива на мотоцикле BMW RT1200 составил около 7 литров на 100 километров. По польской стороне мужчина двигалась со скоростью свыше 140 км/ч и, говорит, совершенно не устал. Из нюансов, страховка на мотоцикл оказалась дороже, чем на автомобиль и стоила около 206 злотых на месяц, зато при пересечении границы с Беларусью не нужно уплачивать взнос в 40 рублей, как для легковых автомобилей.

Если вам нужно быстро съездить в Польшу и обратно, то опыт Сергея хороший пример.

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