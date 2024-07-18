Виталий Цыганков: Путин напирает, чтобы Лукашенко отправил армию в Украину
- 18.07.2024, 12:25
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Произошел существенный поворот.
В последние недели произошли несколько заметных политических событий, складывающихся в определенную логическую цепочку, которую следует проанализировать и осмыслить, пишет в «Фейсбуке» белорусский политолог Виталий Цыганков:
— Еще 3 июля Лукашенко заявляет о напряженности на украинской границе и говорит, что «в последнее время было якобы тысячи звонков в военные комиссариаты от людей, которые просят их взять в армию и дать оружие». На украинскую границу выдвигаются белорусские войска. Под соответствующие завывания пропаганды.
13 июля, во время посещения 56-го зенитного ракетного полка в Лунинецком районе, неожиданно, как кажется, даже для своих генералов (такое впечатление, что Лукашенко сделал это заявление так, чтобы никто не мог ему позвонить и помешать), Лукашенко заявляет о «ликвидации напряженности у границы с Украиной».
«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами и, я надеюсь, что и не будет. Поэтому не должно быть никаких лишних мероприятий».
Войска реально отводятся, что подтверждают и белорусские генералы, и украинские источники. И что дальше? А дальше над Беларусью вдруг начинают лететь российские дроны, несущие до 40 кг взрывчатки. Один, как сообщается, в ночь на 13 июля (сразу после заявления Лукашенко об отводе войск) пролетел около 350 км по территории Беларуси в направлении «Славянского базара», где как раз находился Лукашенко.
Совпадение? Не думаю!
Мне кажется, мы наблюдаем довольно существенный поворот. Ранее, исходя из всех известных нам публичных заявлений и действий, мы делали выводы, что Лукашенко удается убедить Путина, что непосредственное участие белорусских войск в войне не нужно.
Так вот эта констатация, весьма вероятно, сейчас меняется. Похоже, что Москва напирает и настаивает, разными намеками и конкретными действиями, вроде таких, которые я описал выше, требуя, чтобы Лукашенко вступил в войну.