Врачи назвали пять напитков, которых лучше избегать в жару 2 18.07.2024, 12:34

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Не все напитки могут быть одинаково полезными.

Жидкость помогает поддерживать гидратацию организма, но не все напитки одинаково полезны. Некоторые из них провоцируют обезвоживание и ускоряют старение кожи. Об этом говорится в публикации She Finds.

Сладкие газированные напитки: по словам дерматолога Шерил Розен, даже диетические, без сахара, могут содержать «вредные для организма химикаты» и вызывать преждевременное появление морщин, усиливать воспаление. «Такие химические вещества, как фосфор, калий и кофеин, вымывают минералы из костей и могут повредить клетки организма», — объясняет она.

Как уточняет доктор Элейн Кунг, содержащиеся в газированной воде глюкоза и фруктоза могут связывать аминокислоты, присутствующие в коллагене и эластине (они поддерживают дерму). Это затрудняет восстановление волокон коллагена и эластина, что способствует более быстрому образованию морщин и обезвоживанию кожи.

Энергетические напитки: могут обезвоживать кожу, предупреждает доктор Хосе Майер. Следствие — темные круги под глазами и морщинами. Специалист говорит, что такие напитки «заставляют мозг оставаться бодрым», что приводит к плохому сну и опуханию глаз, а тонкие участки под глазами склонны к гиперпигментации и зуду. К тому же, они могут подавлять способность организма выводить жидкость из тканей.

Фруктовые соки: могут содержать много сахара, негативно влияющего на коллаген и эластин. Альтернативой может стать вода со свежими фруктами или ягодами.

Алкоголь: может вызвать появление мелких морщин и складок, расширение кровеносных сосудов, вызывающее красный цвет лица, припухлость под глазами.

Подслащенный холодный чай: бывает слишком сладким — как отмечает доктор Симран Сетхи, это может вызвать сухость, зуд и обезвоживание кожи. «Чрезмерное потребление рафинированного сахара приводит к внутреннему повреждению коллагеновых и эластиновых белков в коже за счет образования конечных продуктов гликирования. Это снижает целостность и эластичность кожи, делая ее склонной к обезвоживанию и образованию морщин», — объясняет она.

В целом эксперты советуют избегать напитков с высоким содержанием сахара или на основе кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

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