В минском парке Челюскинцев запретили ездить на шеринговых электросамокатах 3 18.07.2024, 12:53

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Из-за жалоб отдыхающих.

В минском парке Челюскинцев запретили передвигаться на шеринговых электросамокатах, сообщает агентство «Минск-Новости». В прошлом году для самокатчиков ввели ограничение по скорости — на быструю езду жаловались другие отдыхающие.

В этом году жалобы возобновились, рассказали в администрации Первомайского района. Люди снова жаловались, что из-за скоростных самокатов некомфортно гулять по парку. Районные власти обсудили проблему с представителями шеринговых компаний и договорились, что по парку самокаты ездить больше не будут.

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