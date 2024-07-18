Цены на кофе установили рекорд роста 2 18.07.2024, 12:55

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И это еще не пик.

Международные цены на кофе выросли приблизительно на 20% в прошлом квартале из-за экстремальной жары в основных регионах выращивания кофе в Азии.

Цены на кофе робуста выросли до рекордного уровня в четверг, поскольку падение экспорта из Вьетнама и ухудшение перспектив урожая в Бразилии поддержали цены, в то время как кофе арабика поднялся до пика за два с половиной года.

Фьючерсы на лондонский кофе сорта робуста выросли на 18,1% к концу июня по сравнению с концом марта, достигнув рекордного уровня в 4394 доллара за тонну, пишет nv.ua со ссылкой на Nikkei Asia. Фьючерсы на кофе сорта арабика также увеличились на 20,6%.

Растущие признаки того, что урожай кофе в Бразилии будет меньшим, чем ожидалось, также поддержали рост цены. Сентябрьские цены на кофе арабика KCc2 подорожали на 0,45% до $2.4465 за фунт после достижения максимума за два с половиной года в $2.5530.

Основной причиной роста цен на кофе стали тепловые волны в Юго-Восточной Азии. С апреля средняя температура во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах была выше нормы и достигала 48 °C.

Вьетнам производит около 40% кофейных зерен сорта робуста в мире, которые используются для приготовления растворимого кофе. Однако его фермеры сталкиваются с сильной засухой, что вызывает опасения по поводу состояния осеннего урожая.

«Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены выросли из-за опасений, что второй год подряд будут плохие урожаи, что может продлить напряженный баланс спроса и предложения», — сказал Масанобу Такано, работающий в отделе кофе и чая в торговом доме S. Ishimitsu & Co в Кобе.

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