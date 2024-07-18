«Я никогда не рассчитываю на такие комплименты» 6 18.07.2024, 12:54

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Минчанка рассказала, как ей испортили день рождения в популярном минском ресторане.

Минчанка Елена в своем тиктоке поделилась историей празднования дня рождения в популярном минском заведении Ember. Теперь ходить в этот ресторан, чтобы отметить день рождения, она никому не рекомендует, пишет citydog.io.

По словам Елены, они с парнем отправились в Ember отмечать день ее рождения, были на месте около 8 вечера, так как хотели «полюбоваться закатом»: ресторан находится на 7-м этаже гостиницы DoubleTree by Hilton с видом на Троицкое предместье.

Как рассказывает Елена, на террасе ресторана всегда есть где присесть, но уже с порога администратор предупредила, что мест нет, «и посмотрела как на говно».

Как предполагает автор видео, это может быть связано с тем, что Елена «не эскортница», а ее парень – «не папик» и не иностранец, который может закрыть большой чек.

Но главное разочарование ждало девушку впереди

По словам Елены, обычно в минских заведениях подают небольшой комплимент в виде десерта, если клиент празднует свой день рождения. О том, что у нее как раз такой случай, девушка еще в начале вечера сообщила официанту. Она ждала небольшого сюрприза от ресторана и даже напомнила о себе официанту в конце ужина, но комплимент так и не принесли.

В итоге после 3,5-часового ужина и оплаты счета к паре все-таки подошел официант и попросил дождаться злополучного комплимента, предложив бесплатные напитки (чай и кофе) в виде извинений за долгое ожидание. Ребята согласились, но и напитков не дождались.

«После этого прошло 45 минут – ни чая, ни десерта нам не подали. Мы, как лохи, сидели и ждали, а уже было 22:35, мы просто ушли домой», – делится Елена, называя случившееся «кринжом и унижением».

В конце видео девушка уточняет, что такая ситуация у нее впервые и она искренне не понимает, почему у персонала заведения возникли проблемы не то что с десертом, но даже с элементарными чаем и кофе. И спрашивает подписчиков, как бы они отреагировали на такое.

И что думают минчане?

В комментариях белорусы делятся, что такие истории не редкость: «Была похожая ситуация в одной пиццерии Минска, они обещали в день рождения (при предъявлении документа) подарить тортик, если заранее предупредить. Я выполнила все условия и ожидала десерта, но ничего так и не принесли».

Или вот еще комментарий: «У меня была похожая история в “Эмбер”, я пригласила подругу на ее ДР, так же попросила поздравить тортиком и сказала, что ЗАПЛАЧУ за него. Мне сказали: нет, у них для именинников бесплатно».

«Такая проблема не редкость и в заведениях ниже по уровню, но такое отношение к вам неприемлемо в любом случае. Всегда читаю отзывы перед тем, как выбрать место для праздника», – пишут комментаторы.

И соглашаются с тем, что, возможно, Елене «было бы не так обидно, если бы просто сказали, что десерты закончились, а не обещали, что вот-вот».

Но есть и те, кто не совсем понял претензии автора видео к заведению

«Ну, забыл официант, и что дальше? Кринж – это официанту сообщать про др. Я думал, в заведениях могут поздравить, если видят, что компания отмечает, когда явно заметно, что др».

«Для меня было бы унижением самой себя подойти и спросить: “А будет ли мне комплиментик или нет?”»

«Как работник общепита больше всего я ждала, что в конце истории вас выслали по известному адресу».

«Вообще-то, если у вас ДР, нужно бронировать стол заранее и предупреждать по телефону о вашем празднике. А не надеяться на то, что вас посадят в любом случае».

«Ну, я как бы и никогда не рассчитываю на такие комплименты. Я что захотел заказать, заказал, оплатил, ушел».

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