Дрон ВСУ чуть не сбил российский вертолет Ми-24

Дрон ВСУ чуть не сбил российский вертолет Ми-243
- 18.07.2024, 13:04
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Видеофакт.
Украинский дрон во время разведывательного задания чуть не сбил российский военный вертолет Ми-24.
Уникальные кадры с комментариями оператора опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.
На них видно, как беспилотник проносится всего в нескольких метрах от одного из пролетавших в небе вертолетов оккупантов, однако тому, к сожалению, удается скрыться.
«Я разворачиваюсь, вижу точку и понимаю, что мне нужно резко влево давить газ. Я ускоряюсь, но мне прям немножко не хватает ударить Ми-24. Я думаю, пилот, который сидел, если он меня увидел, кирпичей себе в кабину наложил хорошо. Кабина, видимо, бздела до самого аэродрома, откуда они взлетают», — отметил боец.