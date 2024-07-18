В Дагестане водитель протаранил российских силовиков
- 18.07.2024, 13:15
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Мужчина задержан.
В Дагестане мужчина протаранил автомобиль и сбил силовиков, которые заблокировали его электромобиль, сообщает Baza.
Инцидент произошел на улице Абубакарова в Махачкале.
На опубликованных кадрах видно, как бойцы управления по контролю за оборотом наркотиков окружают китайский электромобиль Zeekr и начинают разбивать тонированное водительское стекло. В этот момент водитель таранит автомобиль Lada Vesta, сбивает двух силовиков и скрывается.
В настоящее время водитель задержан.