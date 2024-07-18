Reuters: Украина разрабатывает оружие для ВСУ на базе искусственного интеллекта 1 18.07.2024, 13:28

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Styx расширит масштабы операций.

В Украине несколько стартапов разрабатывают системы искусственного интеллекта, которые помогут управлять огромным флотом беспилотников. Это выводит военные действия на неизведанную ранее территорию, поскольку воюющие стороны стремятся получить технологическое преимущество в бою. Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украина надеется, что развертывание дронов с ИИ по всей линии фронта поможет ей преодолеть усиливающееся глушение сигнала со стороны россиян, а также позволит БПЛА работать в больших группах.

Разработки ИИ для беспилотников в Украине в основном разделены между визуальными системами, помогающими идентифицировать цели и направлять на них беспилотники, картографией местности для навигации и более сложными программами, позволяющими БПЛА действовать взаимосвязанными «роями».

Одна из компаний, работающих в этом направлении, Swarmer разрабатывает программное обеспечение, объединяющее беспилотники в сеть. Решения могут приниматься мгновенно всей группой, а человек будет лишь давать разрешение на автоматические удары.

«Когда вы пытаетесь увеличить масштабы (с помощью пилотов-людей), это просто не работает… Людям практически невозможно управлять роем из 10 или 20 дронов или роботов», — сказал Reuters генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко.

По его словам, в то время как пилоты-люди с трудом справляются с операциями, в которых участвуют более пяти беспилотников, ИИ сможет обрабатывать сотни. Система, получившая название Styx, управляет сетью разведывательных и ударных дронов как больших, так и малых в воздухе и на земле. По его словам, каждый дрон сможет планировать свои действия и предсказывать поведение других в рое.

По словам Куприенко, автоматизация не только расширит масштабы операций, но и поможет защитить пилотов беспилотников, которые действуют вблизи линии фронта и являются приоритетной целью для вражеского огня.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт говорит, что системам управления беспилотниками с ИИ, скорее всего, потребуется присутствие человека, чтобы предотвратить ошибки при выборе цели.

ИИ уже используется в некоторых дальних ударах украинских беспилотников, нацеленных на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы в сотнях километров вглубь территории России.

Один из украинских чиновников, говоря на условиях анонимности, рассказал Reuters, что в атаках иногда участвует рой из примерно 20 дронов.

Основные беспилотники летят к цели, а задача остальных — уничтожить или отвлечь средства противовоздушной обороны по пути. Для этого они используют искусственный интеллект под контролем человека, который помогает обнаружить цели или угрозы и спланировать возможные маршруты, добавил источник.

Потребность в дронах с ИИ становится все более насущной по мере того, как обе стороны внедряют системы радиоэлектронной борьбы, которые нарушают сигналы между пилотами и беспилотниками.

«Мы уже работаем над концепцией, согласно которой в ближайшем будущем на линии фронта не будет связи между пилотом и БПЛА», — говорит Макс Макарчук, руководитель направления ИИ в Brave1, акселераторе оборонных технологий, созданном украинским правительством.

По словам Макарчука, процент БПЛА, поражающих цель, постоянно снижается. Большинство FPV-систем сейчас имеют процент попадания в цель 30-50%, а для новых пилотов этот показатель может составлять всего 10%. По прогнозам, FPV-беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, смогут поражать цели с вероятностью около 80%.

Ключевой задачей для украинских производителей является создание дешевой системы прицеливания с ИИ для дронов. Это позволит массово развернуть ее вдоль всей линии фронта протяженностью 1 000 км, где каждую неделю используются тысячи беспилотников FPV.

Затраты можно снизить, запустив программы ИИ на Raspberry Pi, маленьком дешевом компьютере, который обрел мировую популярность за пределами образовательных целей, для которых был создан.

Макарчук сказал, что, по его оценкам, стоимость установки простой системы наведения на цель, которая будет фиксироваться на объекте, видимом камерой дрона, составит всего около 150 долларов на один аппарат.

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