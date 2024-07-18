«Гангстеры» Центробанка
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 18.07.2024, 13:48
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Закат путинизма виден и в чудацких мелочах.
Всё не как у людей. Точнее, закат путинизма виден и в чудацких мелочах.
Можете себе представить, чтобы в Америке администрация старины Джо принимала решение вооружить высокопоставленных сотрудников Федеральной резервной системы?
Теперь «идём к нам». У нас правительство предлагает предоставить оружие заместителям председателя Центробанка, их советникам, а также директорам департаментов и их замам. Зачем?! Вы их что, на фронт готовите? Или к обороне ЦБ?
Набиуллиной, главы ЦБ, правда, в списке нет. Не доверяют? Только у замов могут быть пистолеты? «Это чё за непонятки такие».
Представьте вооружённое заседание руководства ЦБ. Сидят люди при наганах, усмехаются, что-то обсуждают, спорят. Иной раз ругаются. И вот уже чья-то рука потянулась к пистолету. Со стороны посмотреть, не зная, что уважаемые люди собрались, можно подумать, что это гангстерская сходка.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»