Лукашенко нагло врет о встрече с Гуттеришем
- 18.07.2024, 13:55
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Ответит ли ООН?
Лукашенко сегодня заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не предъявлял ему никаких претензий по время встречи на полях саммита ШОС.
Об этом диктатор заявил на встрече с постпредом Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбакове.
Лукашенко нагло соврал. В официальном сообщении, опубликованном на сайте ООН, говорится, что Гутерриш «выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси и высказал пожелание, чтобы амнистия стала шагом к полному уважению прав человека и основных свобод в Беларуси».
Ранее о встрече Лукашенко с генсеком ООН солгал новоназначенный глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он также рассказывал о том, что «Гутерриш ничего не говорил о правах человека».