Лукашенко нагло врет о встрече с Гуттеришем 18.07.2024, 13:55

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Антониу Гутерриш

Ответит ли ООН?

Лукашенко сегодня заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не предъявлял ему никаких претензий по время встречи на полях саммита ШОС.

Об этом диктатор заявил на встрече с постпредом Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбакове.

Лукашенко нагло соврал. В официальном сообщении, опубликованном на сайте ООН, говорится, что Гутерриш «выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси и высказал пожелание, чтобы амнистия стала шагом к полному уважению прав человека и основных свобод в Беларуси».

Ранее о встрече Лукашенко с генсеком ООН солгал новоназначенный глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он также рассказывал о том, что «Гутерриш ничего не говорил о правах человека».

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