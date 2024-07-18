Зеленский прибыл в Великобританию, его встретил Залужный 1 18.07.2024, 14:06

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Президент Украины встретится с премьером страны и королем.

В четверг, 18 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. В аэропорту его встретил экс-главнокомандующий ВСУ, нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный.

«Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы», — написал глава украинского государства в Telegram.

Он отметил, что приехал в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, а также подписания новых соглашений по безопасности.

Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками и руководителями оборонных компаний.

«Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты», — анонсировал президент Украины.

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