СБУ поразила российскую базу на озере Донузлав в Крыму

СБУ поразила российскую базу на озере Донузлав в Крыму2
- 18.07.2024, 14:17
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Атака произошла сегодня ночью.
В ночь на четверг, 18 июля, Служба безопасности Украины поразила морскими и воздушными дронами российскую базу береговой охраны на озере Донузлав, что во временно оккупированном Крыму.
По данным источников сайта New Voice, россияне ночью проводили учения по защите акватории озера Донузлав. Во время них морские и воздушные дроны СБУ ударили по базе береговой охраны РФ.
В результате комбинированной атаки были поражены и выведены из строя:
штаб с пунктом управления;
склад боеприпасов и техники;
электроподстанция;
технические сооружения;
огневые позиции врага.
«Это — еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил председатель СБУ Василий Малюк, «смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам», — отметил собеседник NV.