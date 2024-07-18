Украинские десантники «разобрали на запчасти» бронегруппу россиян
- 18.07.2024, 14:23
Оккупанты пошли на прорыв обороны ВСУ на Кураховском направлении.
Российские оккупанты в Донецкой области попытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении. Для этого они использовали 5 единиц бронированной техники. Как пишет focus.ua, об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
«Три танка танки и два БТРа с пехотой бросили россияне для прорыва обороны Таврических десантников на Кураховском направлении», — говорится в сообщении.
До линии «прорыва» вражеская колонна не доехала. Как только техника РФ стала приближаться к позициям украинских защитников, ее атаковали ударные дроны.
«Противотанковые мины и ударные дроны разбирают колонну на запчасти: 3 танка — уничтожено, 2 БТРа — повреждены. Вражескую пехоту, которая выжила и бросилась в рассыпную, подбивали сбросами», — сообщили украинские защитники.
Десантники выложили видео результатов своей работы, на котором зафиксировано уничтожение вражеской пехоты и техники.