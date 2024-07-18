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Банки Беларуси будут уничтожать карточки

  • 18.07.2024, 14:37
  • 3,552
Банки Беларуси будут уничтожать карточки

Главные изменения.

Финансовый сектор Беларуси рассказал, в каких случаях клиентам не вернут карточку, что нужно делать с базовыми счетами, когда будут перерывы в кредитовании, предупредил о сбоях в работе сервисов и о закрытии отделений, пишет banki24.by.

Сбер Банк информировал, что с 1 августа карточки, эмитированные банком, подлежат уничтожению в случаях, когда карточка была изъята или забыта в устройстве самообслуживания, в пункте выдачи наличных денежных средств, в организации торговли (сервиса).

Белгазпромбанк сообщил, что в связи с проведением технических работ 18 июля с 7:00 до 8:15 возможны перерывы в обслуживании физических лиц при оказании услуги «Online-Заявки» в интернет-банке и мобильном приложении BGPB mobile этого банка.

С 07:30 до 08:00 возможны кратковременные перебои в работе мобильного приложения BGPB Mobile. Данный банк рекомендовал использовать полную версию интернет-банка.

Этот банк также информировал, что в связи с проведением технических работ 22 июля с 03:00 до 04:00 ожидаются кратковременные перерывы в работе банковских платежных карточек, терминалов (eCOM и POS), устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых процессинговым центром этого банка.

В БНБ-Банке рассказали, что с 23:45 17 июля до 01:00 18 июля будет временно недоступно онлайн-кредитование в мобильном приложении BNB-Bank, а также возможны сбои при регистрации новых пользователей. Также по информации этого банка 19 июля c 07:00 по 07:30 возможны кратковременные сбои в работе мобильного приложения BNB-Bank.

МТБанк сообщил клиентам, что 30 августа будет прекращен перевыпуск карточек ИКС Карта как в связи с истечением их срока действия, так и по иным причинам, а 2 декабря мобильное приложение «ИКС Карта» этого банка полностью прекратит свое функционирование (доступ в него будет невозможен).

Беларусбанк информировал, что с 19 июля вносит изменения в правила проведения платежей с использованием системы мгновенных платежей. Они коснулись увеличения размера переводов: одной операции и максимальной суммы в сутки.

Изменениями предусмотрено увеличение лимитов:

максимальная сумма одного мгновенного платежа составит 300 рублей (ранее — 150 рублей);

максимальное количество операций мгновенных платежей за одни календарные сутки составит 5 операций на сумму, не превышающую 1000 рублей (ранее — 500 рублей).

Еще в этом банке поведали, что в связи с необходимостью проведения техработ с 23:00 20 июля до 21:00 21 июля в подразделениях банка, ЕРИП и каналах дистанционного обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физлиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов). Также с 01:00 до 02:00 21 июля в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.

В Белкарт сообщили, что для получения социальных и выплат в Беларуси необходимо иметь базовый счет.

Базовый счет — это текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях. Владелец такого счета может без комиссии получать на карточку Белкарт пенсию, стипендию, пособие и другие социальные выплаты, а также бесплатно совершать основные банковские операции.

У одного физического лица может быть только один базовый счет. Открытие базового счета доступно каждому гражданину РБ.

Белинвестбанк поведал, что отключение устаревших версий мобильного банкинга этого банка запланировано на 22 июля. С этого дня прекратится поддержка версии 2.19.0.

В Приорбанке сообщили, что с 1 августа работа отделения УРМ 101/12 по адресу Минск, пр-т Дзержинского, 122 будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ.

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