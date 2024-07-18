Белоруса на авто не выпустили из Литвы в Беларусь

Белоруса на авто не выпустили из Литвы в Беларусь2
- 18.07.2024, 14:59
- 3,830
Дело оказалось не в документах или санкциях.
Литовские пограничники задержали в пункте пропуска «Мядининкай» молодого гражданина Беларуси, управлявшего автомобилем Renault Megane Scenic. Об этом сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.
«Он предъявил пограничникам документы на себя и свой автомобиль, однако сотрудники заподозрили, что иностранец был пьян. От водителя пахло алкоголем, он с трудом ориентировался в пространстве, его речь была бессвязной», — рассказали в погранслужбе.
Пограничники доставили белоруса в караульное помещение, где проверили его состояние опьянения с помощью алкотестера. На первом вдохе у того оказалось 2,2 промилле, на втором — 2,16.
Пьяного белоруса и его автомобиль передали прибывшим сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.