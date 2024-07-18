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Белоруса на авто не выпустили из Литвы в Беларусь

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  • 18.07.2024, 14:59
  • 3,830
Белоруса на авто не выпустили из Литвы в Беларусь

Дело оказалось не в документах или санкциях.

Литовские пограничники задержали в пункте пропуска «Мядининкай» молодого гражданина Беларуси, управлявшего автомобилем Renault Megane Scenic. Об этом сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.

«Он предъявил пограничникам документы на себя и свой автомобиль, однако сотрудники заподозрили, что иностранец был пьян. От водителя пахло алкоголем, он с трудом ориентировался в пространстве, его речь была бессвязной», — рассказали в погранслужбе.

Пограничники доставили белоруса в караульное помещение, где проверили его состояние опьянения с помощью алкотестера. На первом вдохе у того оказалось 2,2 промилле, на втором — 2,16.

Пьяного белоруса и его автомобиль передали прибывшим сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

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