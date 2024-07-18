Белоруса на авто не выпустили из Литвы в Беларусь 2 18.07.2024, 14:59

3,830

Дело оказалось не в документах или санкциях.

Литовские пограничники задержали в пункте пропуска «Мядининкай» молодого гражданина Беларуси, управлявшего автомобилем Renault Megane Scenic. Об этом сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.

«Он предъявил пограничникам документы на себя и свой автомобиль, однако сотрудники заподозрили, что иностранец был пьян. От водителя пахло алкоголем, он с трудом ориентировался в пространстве, его речь была бессвязной», — рассказали в погранслужбе.

Пограничники доставили белоруса в караульное помещение, где проверили его состояние опьянения с помощью алкотестера. На первом вдохе у того оказалось 2,2 промилле, на втором — 2,16.

Пьяного белоруса и его автомобиль передали прибывшим сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com