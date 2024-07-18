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Интересная арифметика войны

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  • Владимир Пастухов
  • 18.07.2024, 15:08
  • 2,450
Интересная арифметика войны

Несколько мыслей о пирамиде смерти, которую темпами ударной стройки возводят в России.

Только что премьер Михаил Мишустин сообщил депутатам, что средняя заработная плата в России достигла 73 тысяч рублей. Одновременно несколько аналитических центров обновили данные по расходам на войну. Если цифры, озвученные RE: RUSSIA верны (а пока никто не пытался их опровергнуть), и в рамках выплаченных за год трех триллионов рублей компенсаций военнослужащим и членам их семей за каждого убитого действительно выплачивается 14 миллионов рублей, то вырисовывается интересная арифметика войны.

Если за каждого убитого выплачивают 140 тысяч евро (я сразу перевожу в твердую валюту, чтоб срезать ноли), а средняя зарплата по России приблизительно 730 евро в месяц, то за каждого убитого семья получает приблизительно 16-летнюю среднюю заработную плату. Если принять во внимание, что значительная часть армейского контингента сейчас – это люди, получающие не среднюю, а минимальную заработную плату, которая в текущем году составляет около 192 евро, то компенсация в случае их гибели для членов их семей составляет до 60 лет их потенциального дохода. В России эти люди столько не работают, так что компенсация покрывает доходность сразу двух-трех поколений русских мужчин, которые наконец-то стали привлекательными для своих женщин в экономическом смысле. Таким образом, выплата возмещает сразу неполученные доходы и от неродившихся детей. Возникает непреодолимое желание кого-нибудь убить с помощью войны.

Мы столкнулись с беспрецедентным развращением народа соблазном смерти. «Наш бизнес – смерть» – это не девиз «Вагнера», а принцип существования русского народа, который, пользуясь случаем (войной), ажиотажно меняет сегодня жизнь на смерть по очень выгодному курсу. Под напором таких диспропорций в стоимости жизни и смерти рушатся любые традиционные семейные устои, ради сохранения которых все якобы и затевалось. Выгоднее разве что на органы мужиков пустить, как старое авто на запчасти.

Владимир Пастухов, Telegram

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