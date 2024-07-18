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Жители Борисова заметили змей и решили проблему своими силами

  • 18.07.2024, 15:10
  • 2,854
Жители Борисова заметили змей и решили проблему своими силами

Действовали оперативно.

В одном из районов города Борисова на Минщине заметили змей. Жильцы ближайшего дома решили проблему своими силами, пишет борисовская газета «Адзінства».

Змеи были замечены 17 июля у домов на улице Днепровской в микрорайоне Лядище. Об этом в «районку» сообщила местная жительница.

Жильцы дома № 37 решили действовать оперативно: наняли специалиста, чтобы обкосил прилегающую к домам территорию, так как змеи обычно прячутся в густой траве. Как отметили в местном ЖЭУ-3, там большая площадь, поэтому попросили прислать еще одного человека из соседней организации.

В газете отмечают, что змеи любят обитать в тех местах, где влажно. Поэтому борисовчанам советуют стараться по возможности их обходить.

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