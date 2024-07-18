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США предлагают $10 миллионов за информацию о руководителях «фабрики троллей» Пригожина

  • 18.07.2024, 15:18
США предлагают $10 миллионов за информацию о руководителях «фабрики троллей» Пригожина

Их считают причастными к вмешательству в выборы в США.

Власти Соединенных Штатов объявили награду в $10 млн за информацию о российском пропагандисте Александре Малькевиче, тесно связанном со структурами Евгения Пригожина, и Елене Хусяйновой — бухгалтере пригожинской «фабрики троллей». В США их считают причастными к вмешательству в американские выборы, следует из сообщения Rewards for Justice, опубликованного в соцсети Х.

Rewards for Justice — это созданная правительством США инициатива, предлагающая вознаграждение за информацию, которая поможет предотвратить террористические акты, задержать террористов и спонсоров терроризма или раскрыть преступления, связанные с террором.

«Малькевич содействовал глобальным операциям по оказанию влияния от имени Евгения Пригожина, финансировавшего агентство интернет-исследований „фабрика троллей“. Хусяйнова работала в принадлежавшем Пригожину проекте «Лахта», — отмечается в сообщении.

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