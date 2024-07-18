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Подросток случайно нашел в Израиле очень древнее кольцо

  • 18.07.2024, 15:23
  • 1,168
Подросток случайно нашел в Израиле очень древнее кольцо
Иллюстрационное фото

Находке 1800 лет.

Подросток из Израиля обнаружил древнее кольцо возрастом 1 800 лет с изображением богини войны во время прогулки по окрестностям горы Кармель на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей Израиля.

Артефакт был найден 13-летним Яиром Уайтсоном, жителем города Хайфа, во время прогулки с отцом, вернувшимся домой после службы в армии.

Кольцо было обнаружено неподалеку от развалин древней каменоломни. Мальчик, увлекающийся камнями и окаменелостями, был заинтригован находкой и рассказал о своем открытии специалистам.

Эксперты из Управления древностей Израиля подтвердили, что кольцо принадлежит позднеримскому периоду (II–III века н. э.) и изображает богиню Минерву, известную как Афина в греческой мифологии. Они предположили, что кольцо могло принадлежать женщине или девочке, проживавшей в этом районе, возможно, на ферме или работавшей на каменоломне.

Теперь артефакт будет выставлен на показ в Управлении древностей Израиля в Иерусалиме.

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