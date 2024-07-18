Опубликовано видео ночной атаки на оккупированный Крым 1 18.07.2024, 15:27

Поражения получили несколько объектов россиян.

СБУ совместно с ВМС атаковала воздушными и морскими дронами российскую базу береговой охраны на озере Донузлав, что во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники.

«Прошлой ночью россияне проводили учения по защите акватории озера Донузлав. Во время них морские и воздушные дроны осуществили комбинированную атаку по базе береговой охраны РФ», — говорится в сообщении.

В результате этого поражения получили несколько объектов россиян:

• штаб с пунктом управления,

• склад боеприпасов и техники,

• огневые позиции.

Кроме того, из строя вывели электроподстанцию и технические сооружения.

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