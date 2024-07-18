закрыть
18 июля 2024, четверг, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что делать белорусам при сильных ливнях: советы от спасателей

  • 18.07.2024, 15:40
  • 1,754
Что делать белорусам при сильных ливнях: советы от спасателей

Рекомендации касаются как пешеходов, работников, так и автолюбителей.

«Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101», — рекомендуют в МЧС.

Водителям рекомендуется заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал автолюбителей в личном транспорте, рекомендуется не пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.

Следует включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного прибывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип