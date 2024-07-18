Что делать белорусам при сильных ливнях: советы от спасателей
- 18.07.2024, 15:40
- 1,754
Рекомендации касаются как пешеходов, работников, так и автолюбителей.
«Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101», — рекомендуют в МЧС.
Водителям рекомендуется заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
Если сильный дождь застал автолюбителей в личном транспорте, рекомендуется не пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.
Следует включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного прибывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.