Что делать белорусам при сильных ливнях: советы от спасателей 18.07.2024, 15:40

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Рекомендации касаются как пешеходов, работников, так и автолюбителей.

«Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101», — рекомендуют в МЧС.

Водителям рекомендуется заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал автолюбителей в личном транспорте, рекомендуется не пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.

Следует включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного прибывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

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