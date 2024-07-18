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Белорусы жалуются на непонятную накрутку цен на Wildberries

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  • 18.07.2024, 15:55
  • 1,364
Белорусы жалуются на непонятную накрутку цен на Wildberries

В описании товара и в корзине показывается разная цена.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала сбой в интернет-магазине Wildberries: в описании товара одна цена, а оплатить сервис предлагает по другой, более высокой. Комментаторы рассказали, как представители компании прокомментировали ситуацию, пишет telegraf.news.

Автор ролика показала несколько товаров на Wildberries с таким сбоем. Например, цена за подвесной светильник в описании товара — 20,7 рубля, а заплатить предлагается 25.

«Что за треш опять на Wildberries, кто в курсе? Что за накрутка цен?» — спросила белоруска. И посоветовала проверять цены в корзине.

«Мне ответили «сбой системы», сумму спишут, которая изначально была указана», — написала одна комментаторша.

«Вчера у меня была сумма 12,32 рубля за товар, а к оплате выставили 13,71. В итоге списали 12,32, так что можно быть спокойным», — поделилась другая.

Третья рассказала, что списывают деньги все же по более высокой цене. Еще одна пользовательница написала, что нужно обновить приложение, чтобы проблема исчезла, другая же посоветовала удалить приложение и заново скачать.

«Какой-то глюк. Но списывают деньги по цене товара, так что не переживайте», — успокоил еще один юзер TikTok.

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