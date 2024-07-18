закрыть
18 июля 2024, четверг, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии

  • 18.07.2024, 16:03
Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен

Ее поддержали большинство евродепутатов.

Европарламент проголосовал за переизбрание Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Она пробудет в должности еще пять лет, сообщает The Guardian.

За назначение фон дер Ляен проголосовал 401 евродепутат. Против было 284, а 15 воздержались. Ее переизбрание на следующий срок принесет облегчение многим столицам ЕС, которые хотели дальше видеть фон дер Ляен в Брюсселе на фоне политической неопределенности в некоторых странах-членах, войны в Украине и обеспокоенности возможного влияния предстоящих выборов в США, добавляет издание.

Правоцентристская «Европейская народная партия», левоцентристские социалисты и демократы, а также либеральная «Восстановить Европу» заявляли о своей поддержке фон дер Ляен. Группа «Зеленых» также говорила, что будет голосовать за действующего президента Еврокомиссии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип