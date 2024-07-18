Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии
- 18.07.2024, 16:03
Ее поддержали большинство евродепутатов.
Европарламент проголосовал за переизбрание Урсулы фон дер Ляен главой Еврокомиссии. Она пробудет в должности еще пять лет, сообщает The Guardian.
За назначение фон дер Ляен проголосовал 401 евродепутат. Против было 284, а 15 воздержались. Ее переизбрание на следующий срок принесет облегчение многим столицам ЕС, которые хотели дальше видеть фон дер Ляен в Брюсселе на фоне политической неопределенности в некоторых странах-членах, войны в Украине и обеспокоенности возможного влияния предстоящих выборов в США, добавляет издание.
Правоцентристская «Европейская народная партия», левоцентристские социалисты и демократы, а также либеральная «Восстановить Европу» заявляли о своей поддержке фон дер Ляен. Группа «Зеленых» также говорила, что будет голосовать за действующего президента Еврокомиссии.