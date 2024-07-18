«Как прожить на 1500 рублей, если арендуешь жилье»
- 18.07.2024, 16:10
Блогер рассказала, что молодежь в Минске «выживает на копейки».
Блогер рассказала в TikTok, что она промониторила сайт с объявлениями о трудоустройстве и выяснила, что «особо нет работы», где готовы платить больше 1500 рублей и при этом не требуется опыт более 10 лет, отмечает «Зеркало».
— С учетом того, что снять где-то невнятную хату стоит около 300 долларов, у меня вопрос: а как вообще поколение Z будет покупать себе квартиры? Ладно машины, можно и за 2000 долларов найти какую-нибудь развалюху, — говорит девушка на видео.
@a.vshnvskaya тгк: Vshnvskaya 📌💃🏻🐆💻 #рекомендации #тренды #минск #жизньвминске ♬ оригинальный звук - тг: Vshnvskaya 📌💃🏻🐆💻
Автор ролика отметила, что кто-то говорит, мол, подростки ленивые и ничего не умеют. Однако она считает, что молодежь «буквально выживает на копейки, которые получает за адский 12-часовой труд».
— Нет, я не придерживаюсь утопической точки зрения, что все должны быть богатые и все должно быть по-честному. Но, ребята, 1500 рублей, когда тысячу ты отдаешь просто за съем жилья! В нашей стране и фисташки роскошь!
За три дня ролик посмотрели более 130 тысяч раз, под ним оставили почти 900 комментариев. Большинство людей согласны с блогером и жалуются на свои заработок.
Но есть и те, кто доволен своей зарплатой. Часть зрителей считает, что надо жить скромнее, например, не тусить по барам, арендовать квартиру подешевле, а то и вовсе комнату в общежитии, некоторые советуют уехать в регионы.