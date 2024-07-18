В Мостах разобрали самый длинный подвесной мост Беларуси 18.07.2024, 16:25

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Фотофакт.

Снимки нынешнего состояния моста через Неман в Мостах выложили в телеграм-канале Гродненского облисполкома.

«Вот так сегодня выглядит город без своей основной достопримечательности. Уже демонтированы металлоконструкции подвесного моста, ведутся работы по разборке фундамента.

Впрочем, переживать не стоит. Здесь планируют построить новый подвесной мост, где на протяжении 10 метров посередине моста деревянный настил заменят на стеклянный», — пишет телеграм-канал.

Пока на этом месте оборудовали временный понтонный мост.

Длина самого длинного подвесного пешеходного моста Беларуси — 193 метра. Его ремонт начался в июне этого года.

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